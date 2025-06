M jak miłość. Oszustwo Kasi z ojcem dziecka wyjdzie na jaw. Będzie to ogromny wstrząs nie tylko dla Jakuba – ZDJĘCIA

Jak zakończy się sprawa sfałszowania wyników badań DNA w serialu „M jak miłość”?

Pomimo gróźb zwolnienia się z pracy, w nowym sezonie „M jak miłość” Kasia zostanie w szpitalu. Ale co się stanie z jej karierą zawodową, kiedy fałszerstwo wyników badań genetycznych w sprawie ojcostwa jej dziecka wyjdzie na jaw? Bo tak się właśnie stanie po wakacjach. I nie trzeba będzie na to długo czekać. Za takie przestępstwo grozi nawet kilka lat więzienia. Do tego odszkodowanie dla oszukanego męża i zakaz wykonywania zawodu lekarza. Czy taki scenariusz czeka Karską? Nie mniejsza, a nawet większa odpowiedzialność karna może się stać udziałem laborantki Anny (Katarzyna Russ), która bardzo łatwo jej uległa i podmieniła próbki.

Jakub podejmie ważną decyzję w premierowych odcinkach „M jak miłość”

Uczucie ledwo kiełkujące między Martyną a Jakubem w minionym sezonie „M jak miłość” nabierze rumieńców po wakacjach. To Karski zdecyduje się na odważny pierwszy krok i wyśle Wysockiej jasny sygnał, zapraszając ją ze sobą na wesele Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). W ten sposób oboje postanowią odciąć się od przeszłości. Ale wkrótce okaże się, że ta ich dopadnie, kiedy nie będą się tego spodziewać.

Jesienią w sezonie „M jak miłość” Kasia zafunduje Jakubowi wstrząs, który zmieni jego życie

W jednym z premierowych odcinków serialu „M jak miłość” stanie się to, co było do przewidzenia. Prawda o skandalicznym oszustwie Kasi ujrzy światło dzienne. Ale najpierw Jakub pożyje trochę w błogiej nieświadomości nie podejrzewając, że żona mogła potraktować go tak okrutnie i okłamać w sprawie ojcostwa ich dziecka. Otworzy kopertę z wynikami badań sfałszowanymi przez Annę i widząc, że wskazują na Mariusza, pogodzi się z sytuacją, choć nie przyjdzie mu to łatwo. Tak bardzo pragnął dziecka z Kasią, a ona twierdziła, że go nie chce, po to tylko, by teraz je mieć z kochankiem… Potem jednak w nowym sezonie „M jak miłość” przekona się – jak pisze „Świat seriali” – że popełniono przestępstwo i to on jest ojcem! Tatą upragnionego maluszka… W wyjściu oszustwa na jaw będzie mieć swój udział sama Anna. Kuba przeżyje wstrząs, który przewartościuje jego nastawienie do relacji z kobietami. Co się zmieni? Czy Karski nabierze przekonania, że wiązanie się z nimi nie ma sensu i po tym, jak zbliży się do Martyny, zerwie z nią, by zostać sam? Czy Wysocka znowu ma cierpieć przez mężczyznę?