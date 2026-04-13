M jak miłość, odcinek 1929: Okrutny szantaż Kasi wobec Anety. Nie pozwoli, żeby wydała ją przed Jakubem i Mariuszem - WIDEO

Czy Aneta w "M jak miłość" ujawni, że to Jakub jest ojcem córki Kasi?

Tajemnica Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość" nie będzie już bezpieczna. Od dnia, w którym Aneta podsłucha jej rozmowę z szantażystka Anką Sokołowską (Katarzyna Russ)! W ten sposób przyjaciółka odkryje, że to właśnie laborantka, na zlecenie Kasi, sfałszowała wynik testu DNA na ojcostwo. A wszystko po to, że Jakub dał Kasi rozwód i żeby mogła zacząć "bajkowe" życie z Mariuszem. Rzeczywistość okaże się jednak zupełnie inna.

Już w dniu ślubu Kasia w 1924 odcinku "M jak miłość" przekona się, że Mariusz to niebezpieczny mężczyzna, a jego obsesyjna zazdrość o Jakuba może się dla niej źle skończyć. Sanocki przestanie bowiem nad sobą panować i będzie zdolny nawet skrzywdzić ukochaną, byle tylko nie była z Karskim!

Tak Aneta pozna tajemnicę Kasi w 129 odcinku "M jak miłość"

W 1929 odcinku "M jak miłość" Kasia popełni wielki błąd. Powie głośno o tym, jak razem z Sokołowską podmieniła próbki przy badaniu na ojcostwo, żeby Jakub uwierzył, że to Mariusz jest ojcem dziecka.

- Czego jeszcze chcesz? Mało pieniędzy ode mnie wyciągnęłaś?!

- Należało mi się. Za to wszystko, co dla ciebie zrobiłam...

- Szkoda, że mi wtedy nie odmówiłaś! Że w ogóle wpadłam na ten kretyński pomysł zamiany wyników testu na ojcostwo!

Nieświadoma tego, że Aneta wszystko usłyszy. Kiedy spojrzy Chodakowskiej w oczy, zobaczy w niej pełne pogardy, odrazy spojrzenie. Teraz to od Anety będzie zależało, czy Jakub i Mariusz dowiedzą się prawdy, że Zosia jest córką Karskiego.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

- Moment, kiedy Aneta dowiaduje się o tajemnicy, jest końcem świata dla Kasi ponieważ wie, że Aneta będzie dążyła do tego, żeby prawda ujrzała światło dzienne. Kasia boi się, że Aneta będzie naciskała, żeby przestała oszukiwać wszystkich wokół i w końcu samą siebie... - powiedziała Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość". - Prawda podobno zawsze wychodzi na jaw i to jest tak ogromny kaliber, tak poważna sprawa, że długo tajemnicą nie pozostanie - zapowiedziała Ilona Janyst.

Aneta ofiarą szantażu Kasi w 1929 odcinku "M jak miłość"

W finale tego 1929 odcinka "M jak miłość", kiedy Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem Zosi, a Kasia od początku wszystkich okłamuje, właśnie ona stanie się ofiarą szantażu fałszywej przyjaciółki.

- Czy to o tej zamianie wyników to prawda?

- Tylko błagam, nie mów nikomu... - zacznie ją prosić zapłakana Kasia.

- Jeżeli powiesz, to... - w tym momencie przerwie.

- To co? Jeszcze i szantaż! Pięknie... Kaśka, musisz się przyznać, jakoś to wyprostować - Aneta rzuci do niej ze wzgardą.

- Ale jak? Mam im powiedzieć prawdę? Jakubowi i Mariuszowi?!

- Jeśli nie ty, ja to zrobię - Aneta postawi sprawę jasno!

- Boże... Ty sobie nie zdajesz sprawy... Przecież oni mnie znienawidzą. To będzie koniec! Koniec wszystkiego, nie rozumiesz?

- Szczerze? Nic mnie to nie obchodzi! Ja tego nie ogarniam! W głowie mi się nie mieści, jak mogłaś zachować się tak podle, zrobić coś tak okrutnego... Tak okrutnego przede wszystkim dla swojej córki - oceni jej zachowanie Chodakowska.

Kiedy Jakub w "M jak miłość" dowie się, że Zosia to jego córka?

Ponieważ 1929 odcinek "M jak miłość" będzie jednym z ostatnich w tym sezonie, przed wakacyjną przerwą w emisji serialu, wiele wskazuje na to, że najwcześniej we wrześniu w kolejnych odcinkach Jakub dowie się, że Zosia jest jego córką, że Kasia oszukała nie tylko jego, lecz także Mariusza. Wtedy też okaże się, czy to Aneta wyjawi tajemnicę Kasi!

Kiedy emisja 1929 odcinka "M jak miłość" w TVP2 i na VOD.TVP.pl?

Odcinek 1929 "M jak miłość" widzowie TVP2 zobaczą we wtorek, 28 kwietnia 2026 roku o godz. 20.55. Tydzień przed premierą w telewizji odcinek 1929 "M jak miłość" będzie można obejrzeć w serwisie VOD.TVP.pl, ale nie za darmo.