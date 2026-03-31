M jak miłość, odcinek 1924: Obsesyjnie zazdrosny Mariusz rzuci się na Kasię przed ślubem! Chodakowscy zobaczą, do czego jest zdolny - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1924 odcinku "M jak miłość" Mariusz z samego rana obieca Kasi, że będą mieli cudowny ślub. Jednak słowa ostatecznie nie dotrzyma, bo tuż przed uroczystością da kolejny popis i znów pokaże swojej narzeczonej swoją prawdziwą, chorobliwie zazdrosną twarz! Ale czemu?

Wszystko przez telefon do Jakuba, który w 1924 odcinku "M jak miłość" skontaktuje się z Kasią, gdy wraz z Mariuszem będzie już ona w Urzędzie Stanu Cywilnego. Karski zadzwoni do swojej byłej żony, aby złożyć jej życzenia na jej nowej drodze życia, co niestety nie spodoba się chorobliwie zazdrosnemu Sanockiemu. I choć w pierwszej chwili, gdy Karska się rozłączy, zrobi on dobrą minę do złej gry, to zbyt długo nie wytrzyma!

- W tym równaniu szczęścia wszystko się zgadza. Jest dziecko, jest ślub. Nic się nie wydarzyło, a coś jest nie tak. Mariusz podskórnie czuje, że znowu Jakub jest przeszkodą do szczęścia - przyznał Mateusz Mosiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Wściekły Mariusz rzuci się na Kasię z łapami w 1924 odcinku "M jak miłość"!

W 1924 odcinku "M jak miłość" Mariusz szybko da upust swojej zazdrości, co Kasia równie prędko spróbuje zgasić. Ale z odwrotnym skutkiem, bo swoim oskarżeniem tylko dodatkowo rozjuszy już i tak wściekłego Sanockiego!

- Masz obsesję na jego punkcie! - wyrzuci mu Kasia, po czym postanowi odejść, jednak Mariusz ją zatrzyma - Gdzie idziesz?! Co prawda zabolała?!

W tym momencie w 1924 odcinku "M jak miłość" Sanocki mocno chwyci Karską za rękę i siłą ją przy sobie zatrzyma. Mariusz będzie tak wściekły, że będzie gotowy posunąć się jeszcze dalej, ale na szczęście przed najgorszym powstrzymają go Chodakowscy, którzy staną się świadkami całej tej sytuacji. A co gorsza usłyszą groźby architekta.

Zachowanie Sanockiego zszokuje Chodakowskich w 1924 odcinku "M jak miłość"!

W 1924 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) i Olek (Maurycy Popiel) będą zszokowani sceną, którą chwilę wcześniej zobaczą. Oczywiście, Mariusz zrobi wszystko, aby zatrzeć złe wrażenie i jak tylko ich zauważy, to od razu inaczej chwyci dłoń Kasi i ją w nią ucałuje, ale Chodakowscy będą widzieli swoje. Mimo tego, że i Karska od razu się uśmiechnie.

I wówczas w 1924 odcinku "M jak miłość" Chodakowska tym bardziej będzie się dziwiła, czemu Karska w ogóle chce wyjść za Sanockiego. Zwłaszcza, że jeszcze nie będzie świadoma kłamstwa swojej przyjaciółki i tego, że Kasia po prostu nie będzie mieć innego wyboru...

- Kasia bardzo próbuje swoje życie jakoś ułożyć i poskładać na nowo. I wykonuje takie dość gwałtowne, może trochę nawet nieprzemyślane ruchy - powiedział Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - posumowała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

