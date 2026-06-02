M jak miłość. Marcin słono zapłaci za odrzucenie Domańskiej w następnym sezonie! Sfałszuje nagranie, które zniszczy jego małżeństwo z Kamą

Fałszywe nagranie dowodem zdrady Marcina w nowym sezonie "M jak miłość"!

Odrzucona przez Marcina szefowa, Elżbieta Domańska, w nowym sezonie "M jak miłość" wcieli w życie okrutny plan zemsty, żeby ochroniarz przekonał się boleśnie o tym, że takiej kobiecie jak ona się nie odmawia! Początkowo pani prezes chciała wyrzucić Chodakowskiego ze swojej firmy, ale przyjaciółka Klara podsunęła im inny pomysł na to, jak go zdobyć. Bo skoro milionerkę tak kręcą żonaci i niedostępni mężczyźni, to Marcin nie może być wyjątkiem i musi w końcu go zdobyć.

Nie przegap: M jak miłość. Marcin zażąda od Domańskiej, by zapomniała o ich romansie! Upokorzona Elżbieta zaplanuje zemstę w nowym sezonie

- Kto mówi, że masz się poddać? Okej, teraz rzeczywiście nie ma szans, ale jak żona spuści go ze schodów, to kto wie... - podpuściła Domańską równie przebiegła jak ona Klara już w 1935 odcinku "M jak miłość" przed finałem sezonu.

- Czuję, że masz jakiś pomysł...

- Może i mam. Jeden z najlepszych specjalistów AI w Polsce. Oczywiście jest piekielnie drogi, ale potrafi wyczarować wszystko, każdą rzeczywistość. Na przykład pikantny seks pana Chodakowskiego z młodą, fajną dziewczyną. Wyobrażasz sobie wkurzenie tej fryzjereczki!

- Stylistki fryzur - zakpiła z Kamy szefowa Marcina. - Dobra, umów mnie z tym swoim informatykiem. Zobaczymy, co potrafi. Swoją drogą to może być bardzo zabawne - stwierdziła Domańska.

Tak Domańska sfinguje seks Marcina z młodą kobietą w "M jak miłość" po wakacjach

To tylko kwestia czasu aż w następnym sezonie "M jak miłość" Elżbieta i jej przyjaciółka, z pomocą specjalisty od AI, sfałszują dowód zdrady Marcina i dostarczą go Kamie, żeby ta uwierzyła, że jej mąż przespał się z inną kobietą. Na pewno w 1937 odcinku, czyli pierwszym po wakacyjnej przerwie, podstępne intrygantki zlecą informatykowi, by dzięki sztucznej inteligencji przygotował kompromitujących materiałów seksu Chodakowskiego z młodą dziewczyną!

Czy Elżbieta zniszczy małżeństwo Kamy i Marcina w "M jak miłość" jesienią?

Ale póki co bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy w "M jak miłość" po wakacjach Domańska zniszczy miłość Kamy i Marcina. W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość", w których znalazł się także zwiastun odcinków z września Mikołaj Roznerski nie miał dla widzów dobrych wieści.

- To jeszcze nie koniec, pewna pani prezes zadba o to, żeby jednak Kama miała się o co martwić!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach

