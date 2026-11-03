M jak miłość, odcinek 1960: Kasia powie Jakubowi, że to Mariusz zabił Sowińskiego! Przyzna się do romansu z szefem i tak go pożegna - ZDJĘCIA, WIDEO

Kasia powie Jakubowi prawdę w 1960 odcinku "M jak miłość" po zatrzymaniu Olka!

W 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia dowie się o zatrzymaniu Olka w związku z zabójstwem Sowińskiego. Oczywiście, wstrząśnięta Sanocka nie przejdzie wobec tego obojętnie. Szczególnie, iż zyska pewność, że to właśnie Mariusz zabił jej kochanka, gdy dowiedział się o ich romansie. Szczególnie, że po pijaku Sanocki sam przyzna, że Aleksander zasłużył na swój los, po czym przypadkowy przechodzień odnajdzie się jego ciało. I wówczas jego żona zdecyduje się od niego uciec razem z Zosią (Oliwia Zygier), gdy zda sobie sprawę, że jest zabójcą!

Tyle tylko, że wcześniej nikomu o tym nie powie, bo za bardzo będzie się go bać. I choć jedną nogą będzie już na komisariacie, to ostatecznie na niego nie doniesie. Ale gdy w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia odkryje, że niewinny Olek trafił do aresztu, to zrozumie, że nie może dalej milczeć. Dlatego w końcu zdecyduje się wyznać prawdę!

Sanocka przyzna się do romansu z Sowińskim przed byłym mężem w 1960 odcinku "M jak miłość"!

W 1960 odcinku "M jak miłość" Sanocka zapuka do drzwi Karskiego, z którym już wcześniej po swojej ucieczce od Mariusza będzie szukać kontaktu. Jednak w końcu zjawi się u niego osobiście, bo to, co będzie chciała mu przekazać, nie będzie na telefon. Kasia wreszcie sama postanowi wrócić do tematu swojego naszyjnika, który wcześniej Jakub znalazł w mieszkaniu Aleksandra.

W 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia wreszcie przyzna się Jakubowi, że wcale nie znalazł się on tam przypadkiem, tylko został tam po ich wspólnej nocy. Sanocka powie Karskiemu o swoim romansie z szefem, o którym dowiedział się także Mariusz i zdradzi, że to właśnie szalejący z zazdrości Sanocki mógł zabić Sowińskiego w ramach zemsty.

Kasia wręczy Jakubowi pożegnalny list ze swoją ostatnią wolą w 1960 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia na tym nie poprzestanie. Sanocka postanowi pójść jeszcze o krok dalej i w końcu przekazać Jakubowi, że to on, a nie Mariusz, jest biologicznym ojcem jej dziecka. Szczególnie, że wciąż będzie ukrywać się przed nieobliczanym mężem. I z tego względu wręczy swojemu byłemu list, w którym do wszystkiego się przyzna i poprosi, aby to on zaopiekował się jej dzieckiem, gdyby jej zabrakło.

Jednak w 1960 odcinku "M jak miłość" wymusi na Jakubie, aby otworzył go dopiero po jej śmierci. Ale czy Karski spełni jej prośbę? Tym bardziej, iż będzie wiedział o jej kłopotach, a tu spłyną na niego takie rewelacje. Czy zatem będzie miał zamiar czekać na kolejne? A może zdecyduje się poznać prawdę już wcześniej? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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