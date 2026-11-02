M jak miłość, odcinek 1954: Mariusz przyzna się Kasi, że zabił Sowińskiego! Zarzuci żonie, że to jej wina - ZDJĘCIA

Pijany i agresywny Mariusz da kolejny popis w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" pijany Mariusz znów wróci do domu nad ranem. Sanocki położy się spać, a gdy wstanie, to wcale nie będzie lepiej. Zwłaszcza, gdy żona zacznie wytykać mu jego zachowanie. Wówczas jej agresywny mąż już nie wytrzyma! Architekt nie tylko potłucze to, co będzie miał pod ręką, ale także podejdzie do Sanockiej i o mało co jej nie uderzy.

Wtedy w 1954 odcinku "M jak miłość" przerażona Kasia ucieknie do sypialni, gdzie zamknie się przed agresorem, ale ten pobiegnie tuż za nią. Mariusz zda sobie sprawę, że już naprawdę przesadził, dlatego zacznie przepraszać żonę i błagać, aby wpuścił ją do środka. Ale ona nie będzie chciała z nim rozmawiać. Jednak tylko do czasu!

- Kasia, wiem, przesadziłem. Przepraszam - zacznie Mariusz.

- Zostaw mnie! - powie stanowczo Kasia.

- Kochanie, porozmawiamy, proszę. Kotku, martwię się - zapowie jej mąż.

Sanocki powie żonie prawdę o Sowińskim w 1954 odcinku "M jak miłość"!

I po tym w 1954 odcinku "M jak miłość" Sanocka się ugnie i mu otworzy. Szczególnie, że będzie chciała wyrzucić mu prosto w twarz, co o nim myśli. I tym już ostatecznie wyprowadzi go z równowagi! Do tego stopnia, że Sanocki już naprawdę przestanie nad sobą panować i otwarcie przyzna jej się do zabójstwa Sowińskiego!

- Ty się martwisz? Zobacz, co się z tobą dzieje. Wracasz do domu rano, pijany. Robisz mi awantury - wyrzuci mu żona.

- A jak myślisz, przez kogo piję? Kto mnie do tego doprowadził? Myślisz, że nie wiem, co cię łączy z Sowińskim? Zasłużył na to, co go spotkało - odpowie jej Mariusz.

I tym w 1954 odcinku "M jak miłość" kompletnie zszokuje, ale i przerazi Kasię, która do tej pory nie miała pojęcia o tym, że mąż wie o jej romansie z szefem. Tym bardziej, że w świetle nagłego zniknięcia Sowińskiego i jego dziwnego zachowania nabierze to zupełnie innego znaczenia.

- Co? Co go spotkało? O czym ty mówisz? - spyta przerażona Sanocka.

Przerażona Sanocka nie wyda męża w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1954 odcinku "M jak miłość" Mariusz zda sobie sprawę, że się zagalopował i powiedział o kilka słów za dużo. Oczywiście, wówczas od razu zacznie się wymigiwać i natychmiast zmieni temat, aby żona mocniej nie dochodziła.

- A skąd ja mam wiedzieć? Podobno zniknął bez śladu. Jak niańka wróci ze spaceru, to ją odpraw. Zostaje w domu. Boli mnie głowa - okłamie ją Sanocki, po czym wyjdzie.

Wówczas w 1954 odcinku "M jak miłość" Kasia pogrąży się w jeszcze większej rozpaczy. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że Mariusz mógł naprawdę zabić Aleksandra, a przez to i jej życie zamienić w piekło. Do tego stopnia, że pojedzie nawet na komisariat, ale ostatecznie nie wyda męża, gdy otrzyma od niego MMS-a, na którym zobaczy go ze swoją córką Zosią (Oliwia Zygier). Szczególnie, że mąż jeszcze wciąż nie będzie wiedział, że to nie on jest jej ojcem!

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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