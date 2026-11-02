M jak miłość, odcinek 1954: Ranna Kasia wyda zabójcę Mariusza przed policją? Wyczuje jej ruch i tak ją załatwi - ZDJĘCIA

Kasia przyjedzie na komisariat policji w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W 1954 odcinku "M jak miłość" Kasia zajedzie przed komisariat policji, aby w końcu opowiedzieć o swoim koszmarze, jaki będzie przeżywać u boku Mariusza. Sanocka zdecyduje się donieść na męża, który będzie znęcał się nad nią psychicznie i niemal fizycznie. Szczególnie, po odkryciu, że mógł on jeszcze zabić Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), który wciąż będzie uchodził za zaginionego. Lekarka przypomni sobie wszystkie te sytuacje, po czym wysiądzie z auta.

W 1954 odcinku "M jak miłość" Sanocka już ruszy w kierunku wejścia, gdy nagle otrzyma MMS-a od męża. Kasia zobaczy na nim swoją córkę (Oliwia Zygier) w ramionach swojego agresywnego i nieobliczalnego męża z wiadomością: "- Już tęsknimy za mamusią. Wracaj do nas szybko...❤️ ❤️ ❤️ ".

Zastraszona Sanocka postąpi tak, jak zechce jej mąż w 1954 odcinku "M jak miłość"!

W tej sytuacji w 1954 odcinku "M jak miłość" Kasia znów się ugnie i zrezygnuje z wydania męża policjantom. Tym bardziej, że przecież wciąż nie będzie on świadomy tego, że Zosia nie jest jego córką tylko Jakuba, przez co szalenie zacznie się obawiać, że mógłby zrobić krzywdę jej dziecku. Zwłaszcza, gdy był w stanie posunąć się do zabójstwa jej kochanka.

W tym momencie w 1954 odcinku "M jak miłość" Sanocka zrobi krok w tył i wróci z powrotem do swojego samochodu. Kasia nawet nie wejdzie na komendę, bo Mariusz skutecznie ją przed tym powstrzyma. Do tego stopnia, że lekarka złoży nawet wypowiedzenie z pracy, tak jak będzie chciał wcześniej jej mąż, a na dodatek nie wyda go ani przed Chodakowskimi, ani przed Karskim!

Tak Mariusz "odwdzięczy" się żonie w 1954 odcinku "M jak miłość"!

Po wszystkim w 1954 odcinku "M jak miłość" Kasia wróci do domu, gdzie mąż "odwdzięczy" jej się za to w okrutny sposób. Mariusz siłą zmusi żonę do wspólnej nocy, mimo, iż ona wyraźnie mu powie, że tego nie chce. Ale Sanocki nic sobie z tego nie zrobi i zaciągnie ją do łóżka, po czym brutalnie wykorzysta, bo na jej ciele zostaną ślady jego zbrodni.

Wtedy w 1954 odcinku "M jak miłość" bezsilna Sanocka pogrąży się w jeszcze większej rozpaczy, a tyran, jak gdyby nic pójdzie spać. I wówczas Kasia dopiero zacznie żałować, że nie wydała go przed policją, Chodakowskimi i Karskim!

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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