M jak miłość, odcinek 1955: Kasia zerwie kontakt z Anetą! Nawet jej nie powie, gdzie się ukryje przed Mariuszem - ZWIASTUN

Aneta zobaczy w 1955 odcinku "M jak miłość" jak Mariusz okrutnie traktuje Kasię!

Koszmarne wydarzenia, jakie rozegrają się w 1955 odcinku "M jak miłość" w domu Kasi i Mariusza uświadomią Anecie, jak mało wie o tym, co się dzieje między Sanockimi.

Już jakiś czas temu przyjaciółka zwierzała się jej, że boi się męża, ale to, co Chodakowska zastanie w ich rezydencji będzie dla niej szokiem. Z Mariusza wyjdzie potwór w ludzkiej skórze.

Jakby tego było mało w 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia przyzna się Anecie, że jej małżeństwo przechodzi kryzys, bo zdradziła Mariusza. Słowem jednak nie wspomni, że nie chodzi wcale o romans, ale o to, jak Sowiński (Mikołaj Krawczyk) ją wykorzystał, bo poznał prawdę, że Mariusz nie jest ojcem jej córki Zosi.

Zgwałcona Kasia nie wyjawi też przyjaciółce, jak brutalnie skrzywdził ją mąż. Będzie chroniła zwyrodnialca, ale ze strachu o siebie i córkę.

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Ucieczka Kasi w 1955 odcinku "M jak miłość" w tajemnicy przed Anetą

Dopiero wiadomość o tym, że Sowiński nie żyje, że policja znalazła jego zwłoki w 1955 odcinku "M jak miłość" sprawi, że Kasia ucieknie od Mariusza. Jedyną osobą, do której zadzwoni przed ucieczką będzie były mąż, Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski), ale nie odbierze od niej połączenia.

W tym czasie w 1955 odcinku "M jak miłość" Anetę dopadną czarne myśli, że w domu Kasi i Mariusza dzieje się coś złego. Niestety nie uda jej się dodzwonić do przyjaciółki.

- Kurde, Kaśka nie odbiera. Martwię się o nią...

- Już naprawdę nie przesadzaj. Może zajmuje się małą? - zasugeruje Olek (Maurycy Popiel).

- Nie słyszałeś, jak on do niej mówił. Ten Mariusz to jest naprawdę świr. Może ja pojadę po nią?

- Kochanie, umówiłyście się na telefon, to daj jej szansę. Zadzwoni...

- Ja wiedziałam, że te wszystkie kłamstwa i tajemnice do niczego dobrego nie doprowadzą

- Aneta, najważniejsze,że zareagowałaś. Zaproponowałaś pomoc. Może musi to przemyśleć...

Tak w 1955 odcinku "M jak miłość" Aneta dowie się, że Kasia uciekła od Mariusza

A kiedy w 1955 odcinku "M jak miłość" Mariusz odkryje ucieczkę Kasi, wtargnie do mieszkania Chodakowskich, podejrzewając, że to właśnie Aneta jej w tym pomogła. Rzuci się na przyjaciółkę żony żądając odpowiedzi, gdzie jest Kasia.

W ten sposób Aneta w 1955 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Kasia uciekła Mariusza w tajemnicy także przed nią.

- Gdzie ona jest? Gdzie ona poszła? Przecież ona nie ma tutaj nikogo bliskiego...

- Kochanie, wszystko jedno gdzie. Byle jak najdalej od tego psychopaty. Szkoda, że nie dostał mocniej, gnój! - zauważy Olek.

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Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Mariusz rzuci się na Anetę po ucieczce Kasi

M jak miłość. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką

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