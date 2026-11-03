M jak miłość, odcinek 1955: Aneta wkroczy między Kasię i brutalnego Mariusza! Zrobi porządek z potworem - WIDEO

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-11-03 11:02

Brutalność Mariusza (Mateusz Mosiewicz) w 1955 odcinku "M jak miłość" wzbudzi coraz większe przerażenie Kasi (Paulina Lasota), która zdecyduje się na ucieczkę od męża gwałciciela! Ale zanim to nastąpi do domu Sanockich wkroczy Aneta (Ilona Janyst), która w 1955 odcinku "M jak miłość" wcale nie przestraszy się potwora. Przeciwnie! Zrobi porządek z Mariuszem, by bronić przed nim Kasię. Zobacz WIDEO z tej sceny.

Horror u Kasi i Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"! Oto co zastanie Aneta w ich domu

Brutalny i okrutny Mariusz w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie przepraszał Kasię za to, co jej zrobił, za gwałt, którego się dopuścił pod wpływem alkoholu. Ofiara zwyrodnialca z każdą chwilą będzie się go bała coraz bardziej. Drżąc ze strachu, że Sanocki skrzywdzi także jej córkę Zosię.

I wtedy do domu Sanockich w 1955 odcinku "M jak miłość" wkroczy Aneta, zaniepokojona tym, co się dzieje z przyjaciółką. Niezapowiedziana wizyta Anety wyprowadzi Mariusza z równowagi do tego stopnia, że przestanie nad sobą panować.

- Aneta, a co ty tutaj robisz? - przerażona Kasia wcale się nie ucieszy na jej widok, świadoma tego, że wzbudzi gniew Mariusza.

- Wiesz co, pomyślałam, że wpadnę i porozmawiamy o tym twoim dyplomie... Mam nadzieję, że nie przeszkadzam?

- Skąd... Miło, że chcesz pomóc Kasi w nostryfikacji dyplomu, ale Kasia ma inne plany...

- Aha! Ona czy ty? - zapyta zaczepnie Aneta.

- To była nasza wspólna decyzja - odpowie potwór Sanocki.

- To świetnie. Ja bardzo chętnie porozmawiam o tym, dlaczego w XXI wieku mąż namawia żonę, żeby zrezygnowała ze swojej kariery!

- Kasiu, pozwolisz swojej koleżance tak do mnie mówić?! No powiedz coś w końcu! - wybuchnie Mariusz.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1955: Kasia ukryje przed Anetą, co jej zrobił Mariusz! Będzie chroniła psychola - ZDJĘCIA

Aneta obroni Kasię przed gniewem Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie w 1955 odcinku "M jak miłość" dla Anety stanie się jasne, jak pod silnym wpływem męża tyrana jest Kasia. Od dawna wiedziała o tym, że Sanocki chce kontrolować życie ukochanej, ale teraz zdecydowanie przesadzi. Bojowo nastawiona Aneta zrobi z Mariuszem porządek.

- Przepraszam bardzo, a co tutaj się dzieje? Jak ty się do niej odzywasz?

- To jest moja żona i będę do niej mówił, jak chcę! Potem o tym porozmawiamy - rzuci Mariusz i wyjdzie z domu, trzaskając drzwiami.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Aneta wkroczy między Kasię i Mariusza! Zrobi z nim porządek
Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką

ROLKI