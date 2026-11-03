M jak miłość, odcinek 1955: Kasia ukryje przed Anetą, co jej zrobił Mariusz! Będzie chroniła psychola - ZDJĘCIA

Zgwałcona Kasia w 1955 odcinku "M jak miłość" nie doniesie na Mariusza policji

Za drzwiami domu Kasi i Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie się rozgrywał horror. Brutalny atak pijanego męża, gwałt, którego się dopuścił pozostaną jednak tajemnicą Kasi, która będzie miała coraz więcej do ukrycia. Już nie tylko prawdę o tym, kto jest ojcem jej córki Zosi, ale także zbrodnie, której dopuścił się Mariusz. Z każdą chwilą będzie się coraz bardziej bała gwałciciela zabójcy, drżąc ze strachu, że nie tylko nie pozwoli jej odejść, ale skrzywdzi też Zosię. To dlatego nie doniesie na niego policji.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1955: Mariusz przeprosi Kasię za gwałt! Wybaczy mu, a potem dowie się, że zabił Sowińskiego

Bolesna rozmowa Kasi z Anetą w 1955 odcinku "M jak miłość". Nie powie jej o gwałcie

Mimo ogromnego lęku Kasia w 1955 odcinku "M jak miłość" wyzna Anecie, że jej małżeństwo przechodzi kryzys, że nie wie, czy wyjazd z Mariuszem do USA dojdzie do skutku, bo "ukochany" już wie o jej zdradzie. Dla przyjaciółki to będzie niezły wstrząs, bo wcześniej nawet jej Kasia nie zwierzała się, że znalazła sobie kochanka. Słowem jednak nie wspomni, że chodzi o Sowińskiego, że musiała przespać się z dyrektorem kliniki, bo ją szantażował przed zaginięciem.

- Aż się boję spytać, ale z kim ty go zdradziłaś? Z Jakubem?

- Co? Nie... Pewnie myślisz, jak można tak sobie spieprzyć życie. No można...

- Boże Kaśka, a ja ci tyle razy prosiłam, tyle razy mówiłam, ty powiedz Jakubowi prawdę, bo przyjdzie taki moment, że się z tego nie wygrzebiesz!

- Już za późno! Mariusz nigdy nie pozwoli mi odejść. On nie odda Zosi nikomu!

Jakby tego było mało w 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia już będzie miała pewność, że to Mariusz zabił Sowińskiego. kiedy usłyszy w radiu o znalezionych zwłokach poszukiwanego przez wiele tygodni dyrektora kliniki ortopedii w Miedzeszynie. Na zwłoki Sowińskiego natknie się przypadkowy przechodzień, ale Mariusz, który zabił kochanka Kasi nie będzie nawet podejrzewany o morderstwo.

Kasia nie przyjmie pomocy Anety w 1955 odcinku "M jak miłość". Zostanie z Mariuszem!

Po bolesnym Kasi w 1955 odcinku "M jak miłość" Aneta zaproponuje jej, że może zostać z Zosią u niej, że ze wszystkim jej pomoże. Kolejny raz spróbuje przekonać Kasię, że już dość tajemnic, że Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) musi w końcu dowiedzieć się, że jest ojcem Zosi. Ale ona odmówi, pewna tego, że Mariusz będzie gotów ją zabić. Na pewno nie pozwoli jej odejść ani zabrać córki.

- Dobrze, ale masz mnie, Olka, Jakuba... Przecież my cię ochronimy. Nocuj dzisiaj u nas, co?

- Nie ma mowy!

- Dlaczego nie ma mowy? A co cię tu trzyma? Ty się czujesz bezpiecznie tutaj? Ty i Zosia, naprawdę? Nie zostaniesz sama. Obiecuję ci to... - ale na to pytanie przyjaciółki Kasia już nie odpowie. Zbyt wiele będzie miała do ukrycia przed Anetą.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką

33