Joanna będzie kręcić się przy Arturze w szpitalu w 1962 odcinku "M jak miłość"

W 1962 odcinku "M jak miłość" Artur będzie przeżywał dramat związany ze stanem Agnes. Córka Rogowskiego trafi do szpitala po brutalnym pobiciu w lesie. Jej obrażenia okażą się na tyle poważne, że dziewczyna straci czucie w nogach i będzie musiała przejść operację. Dla Artura najważniejsze stanie się teraz to, czy Agnes uda się pomóc i czy odzyska sprawność. W tych trudnych chwilach przy Rogowskim będzie jednak nie tylko Marysia, ale także Joanna. Kochanka Artura nie zamierza wypaść z jego życia, nawet gdy cała uwaga mężczyzny skupi się na córce. W szpitalu będzie próbowała utrzymać z nim kontakt i zaznaczyć swoją obecność. W końcu zdecyduje się również zagadać do Marysi.

Marysia ostro odpowie kochance męża w 1962 odcinku "M jak miłość"

Joanna podejdzie do Rogowskiej z pozornie życzliwymi słowami. Nie przewidzi jednak, jak chłodno zostanie potraktowana.

- Dzień dobry, ja chciałam tylko powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z powodu Agnes - wypali kochanka męża do Marysi.

- Mnie też - uzna oschle Rogowska. Joanna nie zrezygnuje jednak z rozmowy, choć nastawienie Marysi będzie wrogie z oczywistych względów. Spróbuje jeszcze opowiedzieć jej o tym, jak całą sytuację przeżywa Artur.

- Boże, nawet nie wiesz jak Artur strasznie to przeżywa, nie spał całą noc.. - powie Joanna, dając tym damym do zrozumienia, że Rogowski był z nią w nocy...

- Biedaczek... - z przekąsem rzuci Marysia i przerwie żenującą rozmowę.

Marysia zignoruje działania Joanny w szpitalu

Rogowska nie będzie miała zamiaru wysłuchiwać zwierzeń kochanki męża ani udawać, że łączą je przyjazne relacje. Joanna przekona się, że Marysia nie zamierza ułatwiać jej obecności w życiu Artura. Tym bardziej że mimo kryzysu małżeńskiego to właśnie ona nadal będzie wspierać rodzinę w obliczu dramatu Agnes.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

12