M jak miłość, odcinek 1955: Kasia przyzna się Anecie, że zdradziła Mariusza! To dlatego urządzi jej horror - ZDJĘCIA

Aneta zaszokowana rządami Mariusza w domu w 1955 odcinku "M jak miłość"

Aneta będzie coraz bardziej zdziwiona i poirytowana zachowaniem Kasi, która od dawna kręci, robi dobrą minę do złej gry i oszukuje. Chodakowska zdziwi się, że koleżanka nie chce robić nostryfikacji i zamierza siedzieć z córką w domu w Stanach. Aneta poczuje, że to nie są wybory kobiety, a zachcianki Mariusza. Kiedy więc Aneta wpadnie do domu koleżanki, od razu zauważy dziwną atmosferę. Kasia spróbuje ukryć prawdziwą twarz męża, ale on sam się wyłoży grubiańskim zachowaniem.

Kasia wyzna prawdę o zdradzie Mariusza

Kasia w szczerej rozmowie z Anetą wyzna, że podejrzane zachowanie Mariusza ma powód. Oczywiście nie ma żadnego usprawiedliwienia dla agresywnych ruchów oprawcy, ale w oczach Kasi to ona narobiła bzdur i błędów. To prawda, że skłamała na temat ojca Zosi i nie przyznała się mężowi, że dziewczynka nie jest jego biologiczną córką. Aneta i Olek (Maurycy Popiel) znają prawdę, ale milczą.

- Kasia, ty wiesz, że to jest regularna przemoc! On nie ma prawa się tak do ciebie zwracać - powie twardo Chodakowska, po zaprezentowaniu podłego charakterku Mariusza. - Długo to trwa? Czy ta ręka to jest jego dzieło? - Aneta wskaże na skaleczoną rękę koleżanki. - Słuchaj, a czy to możliwe, że on się dowiedział o tym, że Zosia to nie jego dziecko i dlatego się tak zachowuje? - pomyśli głośno Chodakowska.

- To nie o to chodzi. Mariusz... On dowiedział się, że ja... że go zdradziłam - wyzna Kasia, ale nie powie o działaniach Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). O tym, że dyrektor szantażował ją i dlatego chodziła z nim do łóżka.

Kasia przeżyje prawdziwy koszmar

To jednak nie koniec. Póżniej Kasia postanowi uciec z córką, a Mariusz wpadnie do mieszkania Chodakowskich. Będzie groził Anecie, ale Olek wstawi się za żoną. Kasia będzie uciekać z dzieckim, ale do czasu...

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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