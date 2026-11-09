M jak miłość, odcinek 1955: Kasia w trakcie ucieczki od psychola Mariusza zadzwoni do Jakuba! Nie odbierze, bo będzie zajęty Martyną - ZDJĘCIA

Kasia ucieknie od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość", ale Jakub jej nie pomoże

Ucieczka Kasi od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" nastąpi już po tym, jak mąż gwałciciel będzie ją przepraszał za to, jak brutalnie ją skrzywdził. A także po tym, jak Kasia usłyszy w radiu o odnalezieniu zwłok Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) i połączy fakty, że to Mariusz go zabił, bo odkrył jej zdradę.

Strach przed tym, do czego jest zdolny Mariusz w 1955 odcinku "M jak miłość" popchnie Kasię do decyzji, by odejść od psychopaty, ukryć się tam, gdzie nigdy jej nie znajdzie. Ale uciekając z domu Sanockiego będzie liczyła na pomoc Jakuba.

Jakub nie odbierze telefonu Kasi, bo zajmie się Martyną w 1955 odcinku "M jak miłość"

To dlatego w 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia zacznie wydzwaniać do Karskiego, modląc się w duchu, żeby odebrał i uratował ją przed zwyrodnialcem. Nie przyjdzie jej do głowy, że w tym czasie Jakub spędza upojne chwile z Martyną.

Uciekając od brutalnego Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" Kasia nie będzie jeszcze wiedziała, dokąd pójdzie, jak zdoła znaleźć kryjówkę, w której ona i jej córka Zosia będą bezpieczne. Ale zadziała instynkt i lęk, że Mariusz mógłby skrzywdzić także jej dziecko.

- Kasia decyduje się na ucieczkę, ponieważ boi się Mariusza i nie ma w tym żadnego planu, żadnej racjonalności tylko działa jakaś taka podskórna chęć obrony siebie i dziecka. To już jest granica, która doprowadza ją do tego, że musi to wszystko zakończyć. I ma dwie drogi - albo się poddać. Albo porzucić wszystko i walczyć, zacząć nowe życie z dala od tego, co sama sobie zgotowała.... - powiedziała Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Mariusz będzie tak długo szukał, aż jej nie znajdzie - dodał Mateusz Mosiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

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Jakub nie zadzwoni do Kasi po jej ucieczce od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"

Co się stanie z Kasią po ucieczce od Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość"? Tego na razie nie wiadomo. Jakub nie będzie wiedział, jak wielkie niebezpieczeństwo grozi jego byłej żonie, bo nawet do niej nie zadzwoni. Nie będzie chciał sprawiać przykrości Martynie podczas wspólnej nocy.

- Kaśka trzy razy dzwoniła. Dziwne... Wczoraj jakoś też dziwnie się zachowywała. Ma chyba jakiś problem, coś ją dręczy... A ja nie wiem, jak jej pomóc... Zresztą nieważne, nie będę ci zawracał głowy...

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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