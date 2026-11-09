M jak miłość, odcinek 1955: Czy będzie emisja serialu z powodu żałoby narodowej?

Żałoba narodowa 8 i 9 listopada. Stacje telewizyjne zmieniają ramówki

W dniach 8 i 9 listopada 2026 roku w całej Polsce obowiązuje żałoba narodowa. Została ogłoszona po tragicznych wydarzeniach, do których doszło 7 listopada w Krakowie. W takich okolicznościach nadawcy dostosowują programy do charakteru tych dni. Szczególne znaczenie mają wydarzenia o charakterze rozrywkowym, koncerty i imprezy masowe, które mogą zostać odwołane lub przełożone. Nie oznacza to jednak automatycznie, że z anteny muszą zniknąć wszystkie seriale, filmy czy programy telewizyjne.

Czy będzie 1955 odcinek "M jak miłość" 9 listopada?

Widzowie mogą zastanawiać się, czy żałoba narodowa wpłynie na emisję "M jak miłość". Serial TVP2 jest produkcją obyczajową, opowiadającą o życiu rodzinnym i relacjach bohaterów, a nie typowym programem rozrywkowym. Dlatego nie ma podstaw, by zakładać, że jego emisja zostanie automatycznie odwołana z powodu żałoby.

Co ważne, na oficjalnym Instagramie "M jak miłość" pojawiła się scena przedpremierowa z 1955 odcinka serialu z podpisem: "Kasia ucieka razem z córką z domu! Wściekły Sanocki wpada do mieszkania Anety i Olka! Do czego jest jeszcze zdolny? „M jak miłość” dziś i we wtorek o 20:50 w TVP2 🧡

To jednoznacznie potwierdza, że emisja 1955 odcinka "M jak miłość" nie przesuwa się.

Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem 1955 odcinek "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, o godz. 20.50 w TVP2. Na ten moment widzowie mogą więc spodziewać się emisji w standardowym terminie.