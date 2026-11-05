M jak miłość, odcinek 1955: Mariusz po ucieczce Kasi rzuci się na Anetę! Olek załatwi psychola, ale pożałuje tego - ZDJĘCIA

Brutalny napad na Anetę w 1955 odcinku "M jak miłość" i bójka z Olkiem

Bestialska napaść Mariusza na Anetę w 1955 odcinku "M jak miłość" będzie konsekwencją ucieczki Kasi od męża zabójcy i gwałciciela. By chronić samą siebie i swoją córkę Zosię nie będzie miała innego wyjścia. Bo przecież nieobliczalny Mariusz nigdy nie pozwoliłby jej odejść.

Na reakcję Sanockiego w 1955 odcinku "M jak miłość" nie trzeba będzie długo czekać! Znów sięgnie po butelkę, zacznie wydzwaniać do Kasi, żeby się odezwała i wróciła, bo bardzo się o nią "martwi", a w finale uzna, że dotąd uległa żona zbuntowała się, bo nastawiła ją tak Aneta.

To dlatego pijany Mariusz we 1955 odcinku "M jak miłość" wtargnie do mieszkania Chodakowskich i już od progu zaatakuje Anetę! Zacznie szarpać przyjaciółkę Kasi, domagając się odpowiedzi, co wie o ucieczce jego ukochanej.

- Gdzie ona jest?! - Mariusz chwyci Anetę z całej siły.

- Co? - przerażona Aneta nie będzie wiedziała, o co mu chodzi.

- Zabrała paszport, ubrania, dokumenty! To twoja wina suko!

- Co ty robisz? Olek! - krzyknie Aneta i wezwie męża na pomoc.

Pobity Mariusz zacznie grozić Olkowi i Anecie w 1955 odcinku "M jak miłość"

W tym momencie Chodakowski w 1955 odcinku "M jak miłość" wybiegnie z łazienki i jednym ciosem powali Mariusza na podłogę.

- Wypieprzaj stąd! I żebym cię tu więcej nie widział!

- Pożałujesz tego! Pożałujecie tego!

Po napadzie Mariusza w 1955 odcinku "M jak miłość" Aneta zacznie się bać, że Kasia mogła zrobić coś głupiego, że za jej ucieczką kryje się coś więcej.

- Boże, gdzie ona jest? Gdzie ona poszła, przecież ona nie ma tutaj nikogo bliskiego?

- Kochanie, wszystko jedno gdzie. Byle jak najdalej od tego psychopaty. Szkoda, że nie dostał mocniej! Gnój!

Żadne z Chodakowskich w 1955 odcinku "M jak miłość" jeszcze nie będzie wiedziało, że to dopiero początek ich kłopotów, że Kasia uciekła od Mariusza, bo zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) i będzie zdolny do każdej podłości, każdej zbrodni, by odzyskać żonę!

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Kiedy 1955 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1955 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 9 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłośc. Mariusz zgotuje Kasi piekło! Ze strachu przed psychopatą ucieknie z córką

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