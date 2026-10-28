M jak miłość, odcinek 1953: Majka wypyta Mateusza o piękną Sarę! Odsunie się od niej po wymuszonym pocałunku - ZDJĘCIA

Majka w 1953 odcinku "M jak miłość" wypyta Mateusza, co czuje do Sary

Zazdrość Majki o Mateusza w 1953 odcinku "M jak miłość" z każdym dniem będzie coraz większa. Choć Mostowiak nie da przyjaciółce powodów, by myślała, że z Sarą Kaniewską, właścicielką domu w Grabinie, połączyło go coś więcej, ona postanowi wybadać, czy dużo starsza, piękna właścicielka siłowni w Warszawie ma u niego jakieś szanse.

Podczas spaceru nad rzeką w 1953 odcinku "M jak miłość" Majka przejdzie samą siebie! Podpuści Mateusza, igrając z jego uczuciami. Jakby zupełnie ignorowała fakt, że przyjaciel jest w niej zakochany. Bo przecież widać to, jak na dłoni, że serce Mateusza należy właśnie do Majki. Dla niej jednak wciąż najważniejszy będzie pierwszy chłopak, Tomek Kubicki (Chris Cugowski).

- Ej, a ta dziewczyna, która pokazywała ci dom... Sara...

- Co z nią?

- Piękna jest i chyba miła, nie?

- No jest...

- Tomasz twierdzi, że wpadłeś jej w oko...

- Tomaszowi to by było na rękę. A tobie? - Mateusz zatrzyma się, czekając na odpowiedź Majki, o co tak naprawdę jej chodzi.

- Idziemy się kąpać? - Majka, tak jak to ma zwyczaju, uniknie odpowiedzi, co tak naprawdę czuje.

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Majka wymusi pocałunek z Mateuszem w 1953 odcinku "M jak miłość"

Wspólna kąpiel Majki i Mateusza w 1953 odcinku "M jak miłość" skończy się wymuszonym pocałunkiem. Chociaż Mostowiak da się ponieść chwili, jak tylko przyjaciółka zacznie go całować, to po kilku sekundach ją odepchnie. Odtrącona Majka "strzeli focha" i wyjdzie z wody, by jak najszybciej opuścić Grabinę. Dla Mateusza stanie się jasne, że skoro ona unika "niewygodnych" pytań, to on musi działać. Nim sprawy zabrną za daleko!

- Majka, ja też bym bardzo chciał, ale nie tak... Obiecałem Tomaszowi!

- Tomaszowi? Wy się jakoś dogadaliście? - w głosie Majki zabrzmi pretensja.

- To ty jesteś z nim! To jest twój wybór!

- Ty myślisz, że to jest takie proste?! To jest moja pierwsza miłość! Kochałam go, mimo tego wszystkiego, co zrobił!

- Kochałaś czy nadal kochasz?

- Chodźmy stąd już...

- Zaczekaj! Jeśli kiedykolwiek masz kogoś naprawdę pokochać, ale tak naprawdę, niech to będę ja nie on... - tymi słowami w 1953 odcinku "M jak miłość" Mateusz wyzna Majce, że jest w niej zakochany, lecz ona kolejny raz się wykręci od odpowiedzi. Nie da mu żadnej nadziei, że zostawi dla niego Tomka.

- Dasz mi buty? - zapyta i odejdzie, jakby nic się nie stało.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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