Na dobre i na złe, odcinek 1003: Blanka nie zauważy córki w Leśnej Górze! Porywaczka Zuza porzuci chorą Ninę u lekarza - ZDJĘCIA

Porwana Nina trafi do Leśnej Góry w 1003 odcinku "Na dobre i na złe"

Finał 1003 odcinka "Na dobre i na złe" tylko dla widzów o mocnych nerwach! Porwana Nina trafi do szpitala w Leśnej Górze w bardzo poważnym stanie, z wysoką gorączką, odwodniona i chora na zapalenie ucha, ale Blanka nie zobaczy córki. Po wielu tygodniach po poszukiwań Milewska będzie w tak fatalnym stanie psychicznym z powodu zaginięcia dziecka, że nie zwróci uwagę na małą dziewczynkę, którą przywiozą ratownicy z karetki.

To dlatego Blanka wsiądzie do winy akurat w momencie, kiedy chora Nina zostanie przewieziona na SOR!

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Chora córka Blanki i Mario w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" porzucona przez porywaczkę

Wydarzenia, które rozegrają się w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" zmuszą nieobliczalną Zuzę do porzucenia porwanej Niny w przychodni pediatrycznej w gabinecie lekarza. Nikt nie będzie podejrzewał zrozpaczonej ciężarnej matki o to, że jest porywaczką, której szuka cała Polska. Zuza założy na głowę czapkę, twarz zakryje okularami i ze sztucznym brzuchem ciążowym zjawi się w ośrodku zdrowia, błagając o pomoc dla chorej "Zosi". Bo takie imię wymyśli dla Niny, wiedząc, że Blanka nagłośniła w mediach porwanie córki.

Podczas badania "Zosi" w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" lekarz będzie miał dla Zuzy najgorsze wieści, że stan dziewczynki zagraża jej życiu.

- Wygląda mi to na ostre zapalenie ucha środkowego… Ale ta gorączka i odwodnienie są w tej chwili poważniejszym problemem... Zosia powinna jak najszybciej trafić do szpitala! Jeśli nie zbijemy gorączki, Zosia może dostać drgawek, może dojść do uszkodzenia mózgu… Nie chcę pani straszyć, ale sprawa jest poważna…

Porywaczka Zuza przestraszy się samego słowa "szpital", więc ucieknie z przychodni, oszukując lekarza i pielęgniarki, że musi iść do toalety. Nie wzbudzi żadnych podejrzeń tym, że nie będzie miała przy sobie książeczki zdrowia córki, nie będzie znała PESELU "Zosi". Wpadnie w histerię, wmówi wszystkim, że to ze strachu o życie córki i kolejną ciążę, więc wzbudzi tylko litość lekarza i pielęgniarek.

W finale 1003 odcinka "Na dobre i na złe" Zuza zaczai się przed przychodnią, obserwując jak ratownicy zabierają chorą Ninę do szpitala w Leśnej Górze.

Kiedy 1003 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1003 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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