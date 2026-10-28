M jak miłość, odcinek 1953: Przełom u Marysi po zdradzie Artura! Nie wróci do domu w Grabinie jako ofiara męża - ZDJĘCIA

Judyta zapyta Marysię o rozstanie z Arturem w 1953 odcinku "M jak miłość"

Pobyt na Mazurach da Marysi czas, by spojrzeć na swoje małżeństwo z dystansu. Zdrada Artura z Joanną (Dominika Sakowicz) zburzyła jej poczucie bezpieczeństwa, a słowa kochanki męża tylko pogłębiły ból. Rogowska wie już, że nie może udawać, że nic się nie stało. Wciąż jednak musi zmierzyć się z pytaniem, co dalej zrobić z życiem, które jeszcze niedawno planowała u boku Artura.

W 1953 odcinku "M jak miłość" Judyta spróbuje dowiedzieć się, do jakich wniosków doszła przyjaciółka. Największym przełomem okażą się słowa po spotkaniu się z mężem, a to wydarzenie pomoże jej zrozumieć, czego naprawdę chce. Choć emocje wciąż będą brały górę, Rogowska poczuje, że nie musi już za wszelką cenę ratować związku.

Marysia spotka Artura i nabierze pewności, że nie chce wracać do dawnego życia

Rogowski w 1953 odcinku "M jak miłość" będzie próbował ratować małżeństwo, ale żona nie da się przekonać, że mogą po prostu wrócić do tego, co było. Nie wystarczy obietnica ani próba zatrzymania jej przy sobie. Zaufanie, które Artur zniszczył kolejną zdradą, nie odbuduje się z dnia na dzień.

To właśnie wtedy Marysia zrozumie, że nie chce wracać do Grabiny jako kobieta, którą mąż skrzywdził, a ona sama musi ponieść konsekwencje jego decyzji. Nie będzie jeszcze wiedziała, jak ułoży sobie przyszłość, ale zacznie dopuszczać myśl, że może ona wyglądać zupełnie inaczej niż dotąd. Spotkanie z Arturem nie przywróci jej nadziei na uratowanie małżeństwa. Przeciwnie, pomoże jej odnaleźć pewność, której wcześniej tak bardzo potrzebowała.

"Nie chcę wracać do domu jako ofiara". Marysia postawi na siebie w 1953 odcinku "M jak miłość"

Późnym popołudniem Judyta będzie chciała wiedzieć, czy przyjaciółka rzeczywiście zdecydowała się na rozstanie. Marysia przyzna, że nie była przygotowana na rozmowę z Arturem, ale to, co poczuła, gdy go zobaczyła, rozwiało jej wątpliwości. W 1953 odcinku "M jak miłość" Rogowska wypowie słowa, które pokażą, jak wiele zmieniło się w jej podejściu do przyszłości.

- Więc jednak rozstanie - zapyta psycholożka.

- Nie byłam przygotowana na tę rozmowę, ale jak go zobaczyłam, to miałam tę stuprocentową pewność, o której mówiłaś - zwierzy się Maria. - Nie wiem co będzie dalej, ale nie chcę wracać do domu jako ofiara, tylko jako ktoś, kto da sobie szansę. Sobie! Nie jest mi dobrze, umarł mi świat, ale to przecież nie znaczy, że kiedyś nie będzie lepiej, prawda? - zapyta Rogowska i rozpłacze sie w ramie Judyty.

Marysia nie będzie udawała, że zdrada przestała ją boleć. Wręcz przeciwnie, przyzna, że jej dotychczasowy świat się rozpadł. Mimo to nie uzna, że musi na zawsze pozostać w roli skrzywdzonej żony. Zacznie myśleć o tym, czego sama potrzebuje, zamiast podporządkowywać swoje decyzje próbom ratowania małżeństwa.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.