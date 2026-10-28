M jak miłość, odcinek 1953: Córki upokorzą Artura! Pożałuje romansu z Joanną, ale Agnes i Basia i tak mu nie wybaczą - ZWIASTUN

Skruszony Artur będzie chciał odzyskać córki w 1953 odcinku "M jak miłość"

Walka Artura o odzyskanie córek w 1953 odcinku "M jak miłość" nie będzie łatwa, bo Agnes i Basia nie chcą znać ojca zdrady. A tym bardziej jego błagania o drugą szansę wydają im się zupełnie nieszczere. I słusznie, bo Rogowski oszukiwał i oszukuje nie tylko córki, ale także Marysię (Małgorzata Pieńkowska) kłamliwymi zapewnieniami, że romans z Joanną to była tylko chwila zapomnienia, że kochanka nic dla niego nie znaczy. Bo przecież zakochał się w Joannie i jeszcze do niej wróci...

Kolejna wizyta Artura w domu Mostowiaków w 1953 odcinku "M jak miłość" wywoła gwałtowną reakcję Basi. 17-latka nie uwierzy w to, że ojciec wejdzie tu jak do siebie po tym wszystkim, co zrobił matce i całej rodzinie.

- Co tu robisz?

- Przywiozłem babci leki...

- Okej połóż. Ja jej przekażę!

- Słuchaj, możemy porozmawiać?

- Nie, nie możemy, bo nie mamy o czym! Jak naprawisz to, co zepsułeś, to może wtedy! Na razie! - Basia lodowatym tonem powie Arturowi, co nim myśli.

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Agnes upokorzy Artura w 1953 odcinku "M jak miłość" i nie uwierzy w jego skruchę!

Upokorzony Rogowski w 1953 odcinku "M jak miłość" spróbuje też przeprosić Agnes, którą złapie przed wiejską przychodnią w Lipnicy. Jakby nie docierało do niego, że starsza córka jest po stronie Marysi, że też nie chce z nim rozmawiać i nie obchodzą jej żadne przeprosiny.

- Wiedziałem, że masz dzisiaj dyżur, a nie chciałem w domu przy mamie rozmawiać to... Agnes, ja nie chcę ciebie prosić o wybaczenie

- To nie moja rola, tylko Marysi!

Nagle Artur ze skruchą w 1953 odcinku "M jak miłość" zapewni Agnes, że romans z Joanną był największym życiowym błędem, którego będzie żałował do końca swoich dni. Ale to przecież nieprawda! Uległ pokusie i zdradził Marysię z młodziutką lekarką, planował z nią wyjazd z Grabiny i tylko poczucie obowiązku trzymało go przy żonie.

- Chcę tylko, żebyś wiedziała, że ja naprawdę już nie potrafię bardziej żałować tego, co się stało. To jest w ogóle jakiś taki chichot losu, że kiedyś skrzywdziłem twoją mamę, a teraz kiedy odzyskałem córkę to powtarzam największy błąd mojego życia... Zawiodłem ciebie, ale uwierz mi, jeszcze bardziej zawiodłem samego siebie... Bardzo cię proszę, opiekuj się nimi - mamą, Basią, Marysią...

Zakłamany Rogowski wzbudzi litość Basi w 1953 odcinku "M jak miłość"

Z ust Agnes nie padnie żadna odpowiedź, więc w 1953 odcinku "M jak miłość" Artur wróci do domu w Grabinie, gdzie wzbudzi litość w Basi. 17-latka uwierzy, że ojciec chce odzyskać matkę, że nie cofnie się przed niczym, by Marysia mu wybaczyła.

- Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, absolutnie nic... Wiem, jak bardzo was zawiodłem, ale Basia... Ja nadal jestem twoim tatą. Ja ciebie bardzo kocham. To się nie zmieniło i to nigdy się nie zmieni - wyzna Rogowski.

- I co teraz zrobisz? Myślisz, że mama ci wybaczy?

- Nie wiem, ale zrobię wszystko, żeby tak się stało...

- Jedź do niej może na te Mazury. Porozmawiaj z nią w cztery oczy, będzie łatwiej. Dam ci adres, jeśli chcesz...

- Tak, dziękuję...

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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