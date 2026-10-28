M jak miłość, odcinek 1953: Artur zobaczy Marysię z innym! Zignoruje Jerzego, jakby nowy mężczyzna u boku jego żony nie istniał - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1953. Artur przyłapie Marysię z Jerzym w hotelu

Spotkanie Marysi z Jerzym nie pozostanie niezauważone przez Artura. Rogowski pojawi się w hotelu i dostrzeże żonę siedzącą przy stoliku z nieznajomym mężczyzną. Nie podejdzie jednak od razu do pary. Zawaha się, zostanie z tyłu i przez krótką chwilę. będzie obserwował sytuację z dystansu. Właśnie wtedy zobaczy, jak Jerzy wręcza Marysi wizytówkę, po czym żegna się z Rogowską i odchodzi. Artur będzie miał okazję podejść do Wielickiego, przywitać się z nim i choćby podać mu rękę. Nie zrobi jednak niczego takiego! Nie odezwie się do mężczyzny ani nie spróbuje nawiązać z nim kontaktu.

Rogowski zignoruje nowego mężczyznę u boku żony w 1953 odcinku "M jak miłość"

Najbardziej zaskakujące będzie to, co Artur zrobi, gdy Jerzy opuści hotelową knajpę. Rogowski odczeka, aż Wielicki odejdzie, a następnie sam podejdzie do stolika Marysi. Nie zapyta żony, kim był jej towarzysz, ani nie poruszy tematu ich spotkania. Jakby obecność innego mężczyzny w życiu Rogowskiej w ogóle go nie interesowała!

Artur będzie miał zupełnie inny cel. W 1953 odcinku "M jak miłość" skoncentruje się na próbie przekonania Marysi, żeby dała ich małżeństwu jeszcze jedną szansę. Po zdradzie Rogowskiego ich związek znalazł się jednak w krytycznym punkcie, a żona nie będzie już skłonna udawać, że wszystko da się naprawić.

Nie będzie już ratunku dla małżeństwa Rogowskich

Artur spróbuje zatrzymać Marysię i nie dopuścić do ostatecznego rozstania. Rogowska nie da się jednak przekonać jego słowom. Zamiast wracać do wspólnego życia, jasno postawi sprawę i uświadomi mężowi, że ich dom oraz miłość należą już do przeszłości.

- Nie możemy wrócić do domu. Już nie... Bo tam nas nie ma. Nie ma naszej miłości...

- Proszę cię! Nie mów tak - przerwie jej Artur.

Marysia nie zmieni jednak zdania. Będzie przekonana, że po tym, co się wydarzyło, nie da się już odbudować ich związku.

- Tego już nie da się posklejać.

Rogowska wypowie te słowa, oddając Arturowi obrączkę. To będzie wymowny gest, który pokaże, jak bardzo Marysia jest zdeterminowana, by zakończyć małżeństwo. Rogowski skupi się na odzyskaniu żony, ale nie będzie w stanie cofnąć tego, co doprowadziło ich związek do rozpadu. Lekarz wsiądzie w samochód z powrotem do Grabiny z posępną miną, a w drodze do domu będzie wspominał małżeństwo, które właśnie się kończy.

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.