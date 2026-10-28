M jak miłość, odcinek 1953: Uratowany przez Marysię Jerzy powie całą prawdę o więzieniu. Tylko jej wyzna, co go spotkało - ZDJĘCIA

Jerzy da się poznać Marysi w 1954 odcinku "M jak miłość". Nie będzie ukrywał prawdy o sobie

Uratowany przez Marysię Jerzy, szybko postanowi odnaleźć i podziękować Rogowskiej po akcji ratunkowej w lesie. Kiedy pojawi się z kwiatami, nieznajomi siądą na kawę, by lepiej się poznać i porozmawiać. O dziwo, Wielicki nie będzie próbował na siłę zaimponować Rogowskiej, zrobić na niej wielkiego wrażenia i udawać, że ma idealne życie. Wręcz przeciwnie, wykaże się dużą szczerością i z otwartością opowie Marysi o tym, jak naprawdę wygląda jego życie.

Jerzy opowie Marysi o więzieniu w 1954 odcinku "M jak miłość"

Marysia szybko zauważy, że nie jest sama i nie tylko ona mierzy się z dramatycznymi skrętami losu. Zdrada Artura (Robert Moskwa) rozedrze jej serce, ale rozmowa z Wielickim pokaże, że nie ona jedyna na tym świecie została skrzywdzona. Jerzy powie o problemach z synem i więzieniu...

- (...) Miałem ostatnio trudny okres w swoim życiu i zawiesiłem na kołku wiele różnych spraw, w tym swoje zdrowie. Moja historia jest dość banalna. Rok temu zbankrutowałem, do bankructwa doprowadziła mnie moja była żona, mój syn siedzi w więzieniu za narkotyki, nie wiem czy pani mnie zrozumie, ale czuję, że życie nie ma najmniejszego sensu. Nie wiem po co pani mnie ratowała... Wciąż nie mam pojęcia, co dalej... Co robić z własnym życiem - powie odważnie Jerzy w 1954 odcinku "M jak miłość" i właściwie już przy pierwszym spotkaniu wyjawi Marysi, że jego sytuacja jest skomplikowana i trudna.

Co ciekawe, Rogowska doskonale zrozumie Wielickiego. Przyzna, że sama ma podobne refleksja co do swojego dalszego życia. Może nie zdoła opowiedzieć o zdradzie Artura, o wszystkich przykrościach, ale jednak poczuje, że. na tym świecie jest ktoś, kto ją doskonale rozumie.

Marysia poczuje więź z Jerzym w 1954 odcinku "M jak miłość"

Chociaż historie Jerzego i Marysi są nieco inne, oboje znajdują się w kropce.

- (...) Chce żeby pani wiedziała, że to nasze dzisiejsze spotkanie w lesie było chyba najważniejsze w moim życiu - przyzna Jerzy. - Tak też stwierdził mój lekarz. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

- Przepraszam pana, nie przedłużajmy tego, niech pan wraca do szpitala - powie Marysia.

- Jasne, tu jest moja wizytówka. Jeśli mogę się jakoś zrewanżować, prosze dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Dziękuję i do widzenia - pożegna się Wielicki.

Chociaż rozmowa na Mazurach nie zakończy się większymi fajerwerkami, Marysia poczuje, że ktoś ją rozumie. Przyjmie wizytówkę, ale jeszcze nie wiadomo, co będzie dalej. Można jednak śmiało przewidzieć, że Rogowska z Jerzym jeszcze na siebie wpadną.

Kiedy 1954 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1954 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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