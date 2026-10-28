Na dobre i na złe, odcinek 1003: Maria wyciągnie od żony Dobrego prawdę, o tym jak skrzywdził inne kobiety! Bezwzględna Dorota będzie kryła psychopatę - ZDJĘCIA

Maria w Krakowie w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" odkryje, że ofiar gwałciciela Dobrego było więcej

Gwałciciel Jakub Dobry w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" wciąż nie poniesie kary za to, co zrobił Marii Malewicz, ale lekarka z Leśnej Góry będzie coraz bliżej pogrążenia swojego byłego kochanka - oprawcy! Pojedzie do Krakowa – szukając świadków, którzy mogliby obciążyć Jakuba. Znajoma pielęgniarka Teresa (Alina Kamińska) zdradzi Marii, że profesor - wybitny kardiochirurg, słynął w pracy z romansów.

- Było parę dziewczyn, które dosyć szybko zniknęły z oddziału, ale czy to przez naszego profesora, tego nie wiem na pewno…

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Kochanki Jakuba przekupione przez jego żonę w 1003 odcinku "Na dobre i na złe"

Po tym, czego Maria dowie się o przeszłości Jakuba w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie się z kochankami Dobrego kontaktować, trafi jednak na mur milczenia i zrozumie, że inne ofiary gwałciciela przekupiono. Jedną z nich będzie m.in. Gosia (Dorota Puziuk). Śledztwo Marii nie spodoba się żonie Dobrego, która nagle pojawi się na jej kolejnym spotkaniu i wyjawi, że to ona dba o to, by kobiety milczały! Nie będzie też zaskoczona tym, że Jakub skrzywdził Marię.

- Myślisz, że kto siedzie w radzie nadzorczej szpitali, gdzie trafiają te dziewczyny?

- Ty mu pomagasz?... Przecież on cię zdradza!

- Nie rób ze mnie ofiary! Co, wydaje ci się, że wszystko na mój temat wiesz? "Biedna, uciśniona, zdradzana przez męża"...A może mąż ją bije? Skarbie to się nazywa "podwykonawstwo". A ja nie mam ochoty na głaskanie jego ego. Ale widzę, że wy... Zawsze wybiera was takie same. Biedne, naiwne, z problemami i niezbyt inteligentne!

- Skoro jesteś taka „silna” i "sprawcza", to dlaczego cały czas po nim sprzątasz?

- Bo to też moje nazwisko...

Dorota w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" przyzna, że kryje zbrodnie gwałciciela Dobrego

Po chwili zszokowana Maria w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" usłyszy od Doroty, że ofiar gwałtów jest więcej, że oboje małżonkowie mają sporo na sumieniu. Bezwzględna Dorota będzie broniła psychopaty za wszelką cenę! Nie licząc się z tym, że przez niego wiele kobiet cierpi.

- Dobra, czyli zdrada ci nie przeszkadza. Tylko tutaj chodzi o gwałt… Teraz już wiesz, jaki z niego człowiek i dalej go bronisz?!

- „Teraz”?

- Czyli ja nie byłam pierwsza? Gosia też nie...

- Tak jak powiedziałam, jesteście takie same... Tylko ty za bardzo się ciskasz! - powie Dorota na pożegnanie.

Na tym jednak nie koniec, bo w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" Maria zostanie w Krakowie, gotowa na kolejne stracie z Dorotą Dobrą. Następnego dnia zdobędzie kopie skarg, które ofiary Jakuba zgłosiły w kadrach, ale później – dzięki jego żonie - wycofały. I zacznie ją szantażować.

Kiedy 1003 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1003 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Beger sprowadzi gwałciciela Dobrego do Leśnej Góry