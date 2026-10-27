M jak miłość, odcinek 1958: Gorące zbliżenie Mateusza z Sarą. Intymne chwile na rzeką zauważy zazdrosna Majka - ZDJĘCIA

Mateusz i Sara coraz bliżej w 1958 odcinku "M jak miłość"

Sara pojawiła się w życiu Mateusza w momencie, gdy jego uczucia do Majki wciąż pozostawały nieodwzajemnione. Mostowiak długo liczył na to, że dziewczyna w końcu spojrzy na niego inaczej, ale Majka nadal wracała myślami do Tomka Kubickiego (Chris Cugowski). Choć Mateusz wspierał ją i pomagał jej w rodzinnych problemach, nie potrafił przebić się przez jej uczucia do niewiernego Tomasza.

Wszystko zacznie się zmieniać, gdy Mostowiak pozna Sarę Kaniewską. Dziewczyna odziedziczy posiadłość po ciotce i zamieszkała w Grabinie. Mateusz pozna ją przy okazji pomocy Michałowi Winiarowi (Tomasz Rożniatowski) i Ewelinie (Anna Jarosik) w znalezieniu domu. Ich znajomość szybko nabierze tempa.

Gorące chwile Mateusza i Sary nad rzeką

W 1958 odcinku "M jak miłość" Mateusz wraz z kolegami ze studiów zaangażuje się w pomoc Winiarom przy remoncie domu. Wśród codziennych obowiązków znajdzie się jednak miejsce na flirt z Sarą. Najbardziej intrygujące sceny rozegrają się nad rzeką, gdzie młodzi będą mieli okazję pobyć bliżej siebie. Mateusz będzie na tyle swobodny w towarzystwie Sary, że zaproponuje jej pomoc w posmarowaniu skóry kremem. Kiedy zostaną sami, Sara zbliży się do Mostowiaka w geście, który będzie wyglądał jak zapowiedź pocałunku... Mocny flirt widać na zdjęciach w naszej galerii zdjęć.

Majka zobaczy Mateusza z Sarą i poczuje zazdrość w 1958 odcinku "M jak miłość"

Flirt Mateusza i Sary nie pozostanie niezauważony. Majka zacznie dostrzegać, że Mostowiak coraz więcej uwagi poświęca nowej dziewczynie, a ich relacja przestaje być zwykłą znajomością. Widok tej dwójki razem może zaboleć ją bardziej, niż sama chciałaby przyznać. Kiedy Majka zobaczy, jak Mateusz zbliża się do Sary, po raz pierwszy naprawdę poczuje, że nie może mieć go na każde zawołanie. Zazdrość może uświadomić jej, że Mostowiak nie będzie czekał na nią wiecznie. Pytanie tylko, czy to wystarczy, by zmieniła swoje podejście.

Kiedy 1958 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1958 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 17 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.