M jak miłość. Ciąża Magdy i co dalej? Scenarzyści planują katastrofę i Magda umrze przy porodzie?

Śmierć Magdy przy porodzie w "M jak miłość"? Taki scenariusz jest możliwy

Ciąża Magdy w "M jak miłość" to wątek, który będzie się ciągnął nie tylko do końca emisji serialu w tym roku, ale najpewniej aż do finału sezonu przed wakacjami w 2027 roku. Bo skoro ciąża trwa 9 miesięcy, a Magda dopiero co odkryła, że spodziewa się dziecka, bo kilka testów ciążowych dało pozytywny wynik, to widzowie muszą się przygotować na zaskakujące zwroty akcji.

Radość z ciąży Magdy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" w listopadzie i grudniu będzie się mieszała ze strachem o życie Budzyńskiej i dziecka. Dlaczego? Chore serce Magdy i fakt, że zaszła w pierwszą ciążę w wieku 44. lat, wiążą się z ogromnym ryzykiem, że poroni już na początku, straci dziecko w kolejnych miesiącach albo też błogosławiony stan zagrozi jej życiu po przeszczepie!

Fani "M jak miłość" biorą też pod uwagę najgorszy możliwy scenariusz, że Magda umrze przy porodzie! Co prawda Anna Mucha w żadnym z ostatnich wywiadów ani słowem nie wspomina o tym, że odchodzi z obsady serialu. Ale warto przypomnieć, że ostatnie głośne odejście, Dominiki Kachlik, której bohaterka Franka zmarła nagle podczas operacji tętniaka aorty, też do końca pozostało tajemnicą.

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Radość Magdy w ciąży nie potrwa długo w "M jak miłość"? Co z chorym sercem?

Dopiero w 1957 odcinku "M jak miłość" ciężarna Magda zgłosi się na badania do lekarza, by upewnić się, że jej chore serce, które miał przeszczepione 12 lat temu wytrzyma poród! Nie będzie miała żadnej gwarancji, że nie nastąpią żadne komplikacje. Na razie jednak Budzyńska odetchnie z ulgą. Będzie pod opieką świetnego kardiologa, wyniki badań już dawno nie były tak pomyślne, więc wszystko będzie wskazywało na to, że urodzi zdrowe dziecko.

Co jednak nie oznacza, że w 1957 odcinku "M jak miłość" Magda przestanie się martwić o chore serce. Teraz musi zwracać uwagę na najmniejsze problemy ze zdrowiem.

Widzowie "M jak miłość" snują teorie spiskowe, że ciąża Magdy doprowadzi do tragedii!

Tylko na oficjalnym profilu "M jak miłość" na Facebooku i Instagramie nie brakuje teorii spiskowych widzów, najgorszych scenariuszy dla Magdy. Nie ma się jednak co dziwić fanom serialu. Po tym, co ostatnio się działo u innych bohaterów, po serii dramatów, jakie spadły choćby na rodzinę Rogowskich czy Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek), trudno uwierzyć w szczęśliwe zakończenie dla Magdy i Andrzeja.

W komentarzach fani "M jak miłość" dzielą się swoimi najczarniejszymi myślami, co czeka ciężarną Magdę w najbliższym czasie.

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"- Mam nadzieję, że scenarzyści nie planują żadnej "katastrofy", Że pociągną ten wątek jako szczęśliwy, ciąża bez komplikacji i że Magda nie umrze przy porodzie 🙈 - Może jak będą mieli wspólne biologiczne dziecko, to za kilka odcinków nie zniknie, jak te adoptowane, przysposobione i te które Andrzej ma z innymi kobietami...😏😏😏" - Tylko żeby Magdy przy porodzie nie uśmiercili 🥺 - Znając ten film i scenariusz Magda umrze przy porodzie pewnie - Oby tylko się im udało bo tu ciągle są tragedię .. - Mam nadzieję, że nie wymyślą, że poroni"