M jak miłość, odcinek 1957: Chora na serce Magda w ciąży przejdzie badania u kardiologa! Pojawią się komplikacje?

Czy ciąża Magdy będzie dla niej zagrożeniem w 1957 odcinku "M jak miłość"?

Szczęście Magdy i Andrzeja z powodu ciąży, która jest prawdziwym cudem w 1957 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania. Powód? Po chwilowej euforii Budzyńscy zaczną się zastanawiać, czy Magda będzie w stanie urodzić zdrowe dziecko, mimo poważnych problemów z sercem.

Przypomnijmy, że 12 lat temu Magda przeszła przeszczep serca. Od tego czasu jest pod stałą opieką kardiologów, bierze leki, które minimalizują ryzyko odrzucenia przeszczepu, ale co jakiś czas chore serce daje o sobie znać. Zwłaszcza kiedy na Magdę i Andrzeja spadają jakieś dramatyczne wydarzenia i pojawia się silny stres.

Ostatnio Magda drżała o swoje życie przed finałem sezonu "M jak miłość" w jednym odcinków w maju 2026 roku. Czuła silny ból w klatce, a inne niepokojące objawy w połączeniu z gorszym samopoczuciem wzbudziły jej lęk do tego stopnia, że zgłosiła się na badania do lekarza. Wyniki, które dostała od kardiologa, kazały Magdzie inaczej spojrzeć na życie. Badanie EKG, echo serca potwierdziły, że chore serce Magdy jest w stanie wiele wytrzymać.

Czy ciąża Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość" będzie zagrożeniem dla jej życia? Wiele razy Budzyńska słyszała od lekarzy, że w jej przypadku ryzyko jest ogromne. Nie chodzi tylko o przeszczepione serce, ale także wiek przyszłej mamy - pierwsza ciąża w wieku 44 lat jest sporym obciążeniem dla organizmu.

Chore serce Magdy nie wytrzyma ciąży w 1957 odcinku "M jak miłość"?

Lekarz Magdy w 1957 odcinku "M jak miłość" zleci kompleksowane badania. Nie będzie już żadnych wątpliwości, że Budzyńska jest w ciąży, że to sam początek pierwszego trymestru, kiedy ryzyko poronienia jest naprawdę duże. Przez cały czas z Magdą będzie Andrzej, który tak jak on będzie się zamartwiał, czy chore serce wytrzyma ciążę.

Ale kardiolog uspokoi przyszłą mamę. Zapewni Magdę, że sytuacja jest po kontrolą i może urodzić zdrowe dziecko, donosić ciążę, jak tylko będzie przestrzegała wszystkich zaleceń. Także swojego ginekologa.

Ciąża Magdy ogłoszona rodzinie i przyjaciołom w 1957 odcinku "M jak miłość"

Szczęśliwi Budzyńscy w 1957 odcinku "M jak miłość" uznają, że najwyższa pora, by ogłosić ciążę Magdy rodzinie i współpracownikom z kancelarii. Przyjaciele uznają to za świetną okazję do świętowania i po pracy wpadają do przyszłych rodziców na kameralną imprezę. Tylko jedna osoba nie ucieszy się z ciąży Magdy... Anita (Melania Grzesiewicz), która nadal nie będzie mogła zajść w ciążę z Kamilem (Marcin Bosak).

Kiedy 1957 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1957 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 16 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.