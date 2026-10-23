M jak miłość. Nowy Wojtek w rodzinie Zduńskich! Do obsady serialu dołączy syn znanego aktora ze słynnego rodu - ZDJĘCIA

Kim nowy Wojtek będzie dla Zduńskich w "M jak miłość"?

To w portalu SuperSeriale.se.pl jako pierwsi podaliśmy, że obsada "M jak miłość" zmieni się w listopadzie, kiedy pojawi się nowy Wojtek Krzywicki. Ta jesień jest wyjątkowa jeśli chodzi o serię odejść z kultowej produkcji. Lada moment z "M jak miłość" pożegna się Anita (Melania Grzesiewicz), dopiero co odeszła na zawsze Sylwia (Hanna Turnau).

Ale twórcy "M jak miłość" zadbali też o to, by pustkę po lubianych bohaterach wypełniały nowe postacie. Nie zabraknie zatem zupełnie nowych twarzy i zaskakujących wątków. Jest już nowy detektyw Tomek, a od 10 listopada rozpoczną się losy młodego kelnera - Wojtka Krzywickiego, którego Kinga Zduńska zatrudni w swoim bistro "Nasz Zielony Sad".

Kim będzie nowy Wojtek, który od 1956 odcinka "M jak miłość" zacznie pracę w bistro Kingi? W przypadku tego bohatera od razu rzuca się w oczy zbieżność imienia ze zmarłym Wojtkiem Marszałkiem (śp. Emilian Kamiński), ojcem Magdy (Anna Mucha), ojczymem Kingi, który był ważną częścią rodziny Zduńskich. Ale od razu okaże się, że młody, nieco niepokorny kelner Wojtek nie ma nic wspólnego z nieżyjącym Marszałkiem.

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Tak Lenka pozna Wojtka w 1956 odcinku "M jak miłość"

To 18-letnia Lenka (Olga Cybińska), córka Kingi i Piotrka (Marcin Mroczek) jako pierwsza pozna Wojtka w 1956 odcinku "M jak miłość". Według doniesień portalu światseriali.interia.pl przyłapie go na paleniu papierosów przed bistro, w dniu, w którym przekona matkę, by zatrudniła ją na wakacje jako kelnerkę.

Choć znajomość Lenki i Wojtka w 1956 odcinku "M jak miłość" zacznie się od zgrzytu, Kinga będzie zachwycona młodym kelnerem, który okaże się idealnym pracownikiem bistro.

- Wojtek jest z nami od kilku dni i świetnie się sprawdza! Punktualny, pracowity, odpowiedzialny… No pod każdym względem wzór do naśladowania! I nawet sam zaproponował, że pomoże mi w odgruzowaniu ogrodu - zachwyci się Kinga, którą cytuje portal.

Lenka nie wyda Wojtka przed matką, a on wspomni, że chce się dostać na studia w Warszawie, a praca w bistro "Nasz Zielony Sad" jest rozpoczęciem nowego etapu w jego życiu. Młody kelner nie będzie ukrywał, że córka szefowej wpadła mu w oko.

Kim jest Michał Królikowski, który zagra Wojtka w "M jak miłość"?

24-letni Michał Królikowski pochodzi z aktorskiego klanu Królikowskich. Jest synem Rafała Królikowskiego, bratankiem zmarłego Pawła Królikowskiego i kuzynem Antka Królikowskiego. W tym roku ukończył Wydział Aktorski Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na kierunku aktorstwo dramatyczne. Wystąpił w kilku mniejszych rolach w tak popularnych serialach jak m.in. "Na Wspólnej", "Na sygnale", "Leśniczówce" oraz "Na dobre i na złe".

Od grudnia 2026 roku Michał Królikowski będzie też w obsadzie nowego "Rancza" - "Zemsta wiedźm".

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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