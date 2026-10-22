M jak miłość, odcinek 1956: Nowy chłopak w życiu Lenki. Kelner Wojtek nieźle namiesza u Zduńskich - ZDJĘCIA

Lenka zacznie pracę w bistro Kingi w 1956 odcinku "M jak miłość". Pozna tam Wojtka

W 1956 odcinku "M jak miłość" Lenka postanowi poprosić mamę o możliwość podjęcia pracy w bistro. Dla nastolatki będzie to okazja, żeby spróbować czegoś nowego i sprawdzić się w bardziej dorosłym świecie oraz zarobić pieniądze. W bistro dziewczyna pozna Wojtka Krzywickiego, nowego kelnera. Ich pierwsze spotkanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Chłopak szybko zacznie ją drażnić, ale jednocześnie wzbudzi w niej zainteresowanie. Takie połączenie niechęci i ciekawości może zwiastować, że między młodymi jeszcze sporo się wydarzy. Z najnowszych zdjęć z "M jak miłość", które można zobaczyć w naszej galerii wynika, że Wojtek może nieźle namieszać u Zduńskich. Chłopak na pewno będzie miał swój charakterek i pokaże nieustępliwość.

Co z poprzednimi chłopakami Lenki? Grzesiek i Hubert to już przeszłość

W życiu uczuciowym Lenki nie wszystko układało się dotąd prosto. Jej wieloletni związek z Grześkiem (Borys Wiciński) zakończył się w poprzednich odcinkach "M jak miłość" i to po wielu zawirowaniach oraz wątku zazdrości, a później nastolatka zbliżyła się do sąsiada, Huberta Buczaka (Leon Hausner), który początkowo również wywoływał w dziewczynie mieszane uczucia.

Pojawienie się Wojtka otworzy przed Lenką kolejny rozdział. Na razie nie wiadomo, czy nowy kelner rzeczywiście zostanie jej chłopakiem. Wiadomo jednak, że od samego początku nie będzie jej obojętny. Czy z pozornie irytującej znajomości narodzi się coś więcej?

Lenka wpadnie w tarapaty. Piotrek ruszy córce na pomoc

Nowa praca i znajomość z Wojtkiem nie będą jedynymi wydarzeniami, które czekają Lenkę w 1956 odcinku "M jak miłość". Dziewczyna zaangażuje się w próbę ratowania szczeniaków przetrzymywanych w pseudohodowli. Chęć pomocy zwierzętom będzie miała jednak poważne konsekwencje. Lenka zostanie przyłapana na kradzieży i znajdzie się w sytuacji, z której niełatwo będzie jej wybrnąć. Nawet jeśli kierować nią będą dobre intencje, nie uchroni jej to przed kłopotami. Wtedy do akcji wkroczy Piotrek (Rafał Mroczek0, który ruszy córce na pomoc.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.