Serial "SOR" bije rekordy popularności. Oto co wydarzy się w 3. odcinku produkcji TVP

Polska produkcja medyczna "SOR" błyskawicznie dołączyła do grona wielkich telewizyjnych przebojów, idąc w ślady takich tytułów jak "Na dobre i na złe", "Na sygnale" oraz "Szpital Świętej Anny". Z danych przekazywanych przez Telewizję Polską wynika, że premierowy odcinek tej koprodukcji z serwisem Prime Video przyciągnął przed ekrany TVP2 niemal 1,2 mln widzów, co przełożyło się na 15,4 proc. udziału w tym paśmie. Oglądalność stoi na bardzo wysokim poziomie, dlatego już teraz zdradzamy losy bohaterów w 3. odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek 3 listopada. Poniżej przedstawiamy dokładny opis nadchodzących wydarzeń.

"SOR" odcinek 3. Streszczenie wydarzeń na wtorek 3 listopada 2026 roku

Do mieszkania Hajduka przyjeżdża jego brat, który przywozi ze sobą umierającego gangstera. Wkrótce Piotr, Kaśka oraz Andrzej rozpoczynają w szpitalu dramatyczną walkę o życie tego mężczyzny, a w tym samym czasie na szpitalny oddział ratunkowy trafia dłoń pacjenta, którą wcześniej zabezpieczył Jaca. Jednocześnie personel medyczny musi ratować poszkodowanych w poważnym wypadku autobusu. Dodatkowym ciosem dla zespołu okazuje się osobista tragedia rezydentki Zuzy, która niezwykle boleśnie przeżywa śmierć swojego pacjenta.

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Ile odcinków liczy serial "SOR" i kiedy oglądać finał w Telewizji Polskiej?

Cały pierwszy sezon serialu "SOR" składa się z dwunastu odcinków, które w komplecie udostępniono już subskrybentom platformy Prime Video. Widzowie nieposiadający dostępu do tego serwisu streamingowego mogą jednak śledzić losy lekarzy na antenie Telewizji Polskiej w każdy wtorek, co oznacza, że emisja finałowego epizodu odbędzie się dokładnie 5 stycznia.

Obsada i twórcy serialu "SOR". Kto występuje w nowej produkcji medycznej?

Scenariusz do 2. odcinka napisali Maciej Sobczyk Gsp oraz Zbigniew Zborowski, natomiast za kamerą stanęły reżyserki Sara Bustamante-Drozdek i Sylwia Rosak. Główne role w serialu kreują na ekranie Sebastian Dela oraz Sonia Mietielica, a w pozostałych kreacjach aktorskich widzowie mogą oglądać między innymi takich artystów jak Katarzyna Grabowska, Andrzej Grabowski, Maciej Bisiorek, Maurycy Popiel, Zbigniew Suszyński, Bartosz Waga, Dominika Kluźniak, Patrycja Franczak, Mary Pawłowska oraz Piotr Nowak.

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