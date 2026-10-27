M jak miłość. Będzie romans Natalki i Mikołaja, ale fani są zażenowani. Nie chcą zdrady w małżeństwie Karskich

Historia Natalki i Mikołaja z "M jak miłość" wcale się nie skończyła

Widzowie "M jak miłość" poznali już dramatyczne okoliczności wypadku Hani na basenie. Córka Natalki uderzyła głową o dno, a sytuacja stała się na tyle poważna, że potrzebowała natychmiastowej pomocy. W krytycznym momencie zareagował Mikołaj. To on ruszył dziewczynce na ratunek, a później wspierał jej mamę, gdy Hania trafiła do szpitala. Dla Natalki będzie to bardzo ważny gest. Lipiński nie tylko pomoże jej córce, ale też okaże się wsparciem w chwili, w której Mostowiaczka będzie przerażona o zdrowie Hani. Nic dziwnego, że zacznie patrzeć na niego inaczej. Zdjęcia opublikowane na instagramowym profilu "M jak miłość", pokazujące podziękowania Natalki dla Mikołaja po akcji ratunkowej, podsyciły spekulacje na temat dalszego rozwoju tej znajomości.

Natalka nie była pewna ślubu z Adamem. Czy Mikołaj namiesza w jej małżeństwie?

Wątpliwości Natalki pojawiły się jeszcze przed ślubem. Mostowiaczka długo rozważała swoje uczucia, a Mikołaj nie ukrywał, że chciałby być z nią. Próbował skłonić ją do zastanowienia się, czy na pewno podejmuje właściwą decyzję. Ostatecznie Natalka wybrała jednak Adama i została jego żoną. Karski jest dobrym, ciepłym mężczyzną, który troszczy się o Natalkę i Hanię. Dziewczynka również bardzo chciała, żeby to właśnie Adam stał się częścią ich rodziny. Właśnie dlatego decyzja Natalki miała solidne podstawy, nawet jeśli jej uczucia nie zawsze były całkowicie jednoznaczne. Problem w tym, że Mostowiaczka nie potrafiła chyba do końca przekonać samej siebie, że Adam jest tym jedynym.

Fani "M jak miłość" nie chcą romansu Natalki i Mikołaja

Pod zdjęciami na instagramowym profilu "M jak miłość" pojawiło się wiele komentarzy dotyczących przyszłości Natalki i Mikołaja. Część widzów jest przekonana, że ich zbliżenie to zapowiedź romansu. Inni nie kryją irytacji i uważają, że kolejny taki zwrot akcji byłby niepotrzebny.

"Następna która nie wie czego chce, te wszystkie wątki ostatnio są takie głupie że aż żenujące 🙄🤨" – napisała jedna z internautek, ale to nie koniec.

"Widać przecież jak na Niego patrzy i jeszcze myślała o Nim. Znając ten serial romans będzie na pewno... A szkoda, bo bardziej pasuje do Adama i z nim powinna być 🤔🤨".

Nie zabrakło też krótkich, bardzo krytycznych ocen. "Po co ten wątek to ja nie wiem.."

"Słaby wątek, bardzo słaby. Źle się to ogląda".

Najmocniej wybrzmiewa jednak zarzut, że scenarzyści mogą zbyt szybko zniszczyć dopiero co zawarte małżeństwo. "Ten wątek jest mega naciągany i bez sensu.Laska tyle co wyszła za mąż,a jeszcze chwila i będzie pewnie romans🙉" – brzmi jeden z komentarzy.

Czy Natalka zdradzi Adama z Mikołajem?

Na razie romans Natalki i Mikołaja pozostaje przedmiotem spekulacji widzów. Wiadomo, że Lipiński pomógł Hani i będzie wspierał jej mamę w trudnych chwilach, a jego postawa zrobi na Mostowiaczce duże wrażenie. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Natalka zdecyduje się zdradzić męża. Jednak nietrudno zauważyć, że coś jest mocno na rzeczy.