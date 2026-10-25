M jak miłość, odcinek 1953: Zazdrosna Majka pocałuje Mateusza! Nie na taką reakcję będzie liczyła - ZDJĘCIA

Prowokacyjne zachowanie Majki wobec Mateusza w 1953 odcinku "M jak miłość"

Czy Mateusz w 1953 odcinku "M jak miłość" przestanie myśleć o Majce, skoro doskonale wie o tym, że Tomek chce się jej oświadczyć? Niestety nie. Wciąż nie będzie miał odwagi wyznać dziewczynie współlokatora z akademika, że jest w niej zakochany. A jednocześnie da się wciągnąć w dziwną grę Majki, która niby jest z Tomkiem, ale podrywa Mostowiaka! Bo jak inaczej określić jej prowokacyjne zachowanie, sposób w jaki na niego patrzy, kiedy widzi go z Sarą, czy przesyłane przyjacielowi "niewinne" buziaki...

Podczas kolejnego wspólnego wyjazdu do Grabiny w 1953 odcinku "M jak miłość" Mateusz zwierzy się Majce, jak martwi się o babcię Barbarę (Teresa Lipowska), która mocno przeżywa wszystkie dramaty dziejące się w ich rodzinie, bierze do siebie tragedie, które spotykają bliskie osoby. Ale przyjacielskie rozmowy to nie wszystko, bo Majka będzie chciała wykorzystać okazję, że będzie z Mateuszem bez Tomka, by się do niego zbliżyć. Po co skoro jest z Kubickim? Ona sama nie wie, czego i kogo chce!

Jedno jest pewne, w 1953 odcinku "M jak miłość" Majka będzie coraz bardziej zazdrosna o Sarę i rozwijającą się znajomość Mateusza ze sporo starszą właścicielką siłowni w Warszawie, dziedziczką domu w Grabinie. Jakby tego było mało, kolejny raz zabawi się uczuciami Mateusza! Nie dostrzegając tego, że on jest w niej zakochany!

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Pocałunek Majki i Mateusza nad rzeką w Grabinie w 1953 odcinku "M jak miłość". Tak jej wygarnie, co o tym myśli

Podczas spaceru nad rzeką w Grabinie w 1953 odcinku "M jak miłość" Majka namiętnie pocałuje Mateusza! Pod wpływem chwili Mostowiak ulegnie ukochanej, ale szybko się otrząśnie. Świadomy tego, że Majka to dziewczyna Tomka, że być może lada moment się zaręczą. Po pierwszym pocałunku Mateusz wygarnie Majce, co myśli o jej zachowaniu.

- Jeśli kiedykolwiek masz kogoś naprawdę pokochać, ale tak naprawdę, niech to będę ja nie on... - usłyszy Majka z ust Mateusza, który długo będzie się łudził, że ukochana przejrzy na oczy. Nic bardziej mylnego...

Kiedy 1953 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1953 "M jak miłość" będzie emitowany w TVP2 w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!