M jak miłość, odcinek 1949: Jakub wciąż nie odkryje, że Sowiński nie żyje! Nie powie Olkowi, co znalazł u jego w mieszkaniu. Będzie krył Kasię - ZDJĘCIA

Zwłoki Sowińskiego pozostaną w ukryciu w 1949 odcinku "M jak miłość". Co Mariusz zrobił z ciałem kochanka Kasi?

Sprawa zaginięcie Sowińskiego w 1949 odcinku "M jak miłość" wciąż pozostanie niewyjaśniona! O tym, że Sowiński nie żyje wie tylko zabójca Mariusz (Mateusz Mosiewicz), który z zimną krwią zamordował kochanka Kasi i ukrył gdzieś zwłoki. Co Mariusz zrobił z ciałem Sowińskiego? Tego nie wiadomo, bo Sanocki spędził całą noc w domu swojej ofiary, usuwając wszelkie ślady. Została tylko jedna plama krwi na jego koszuli... Być może właśnie dzięki niej Kasia pozna prawdę, że jej mąż jest zabójcą.

Jakub będzie krył Kasię przed Olkiem w 1949 odcinku "M jak miłość"

Zanim to jednak nastąpi w 1949 odcinku "M jak miłość" Jakub podczas treningu z Olkiem słowem nie wspomni przyjacielowi, że znalazł w domu Sowińskiego naszyjnik Kasi. Będzie krył byłą żonę, która pokrętnie wytłumaczy Karskiemu, że nie wie, w jaki sposób zawieszka z bursztynem znalazła się w szafce nocnej w sypialni zaginionego dyrektora kliniki.

To oznacza, że w 1949 odcinku "M jak miłość" Olek nadal będzie głównym podejrzanym policji, która także nie trafi na żaden ślad sugerujący zabójstwo Sowińskiego. Nic dziwnego, że Chodakowski będzie coraz bardziej rozdrażniony tym, co się wokół niego dzieje. Jakub wspomni mu tylko o dowodach znalezionych w domu Sowińskiego, wskazujących na to, że donosił na wielu ludzi i szantażował ich!

- Trzeba się zmachać od rana, przewietrzyć głowę, odgonić głupie myśli!

- Chodzi ci o to wezwanie na komisariat?

- Szczerze? Jestem autentycznie wkur... Gość znika, bez śladu. Jak kamień w wodę, a mnie ciągają po jakiś komisariatach, przesłuchaniach! Mam dosyć tego! Paranoja jakaś! Znalazłeś coś wczoraj u niego?

- Trochę ukrytych papierów, z których wynika, że gość to straszna szuja i ma na koncie jakieś donosy, szantaże. Pewnie niejednemu nadepnął na odcisk. Myślę, że spotkał jakiegoś lepszego zawodnika i musiał się szybko ewakuować...

- Jak dla mnie może nie wracać!

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Siostra Sowińskiego ważnym tropem Jakuba w śledztwie w 1949 odcinku "M jak miłość"

Podczas śledztwa Jakuba w 1949 odcinku "M jak miłość" nie da mu spokoju myśl, że Sowiński, tak mocno zżyty ze swoją siostrę Ewą (Karolina Dryzner), nie odezwał się do niepełnosprawnej kobiety ani razu! A przecież Ewa wymaga stałej opieki. Bez Aleksandra nie jest w stanie nawet sama robić większych zakupów.

- Szkoda mi tej jego siostry. Oni naprawdę są blisko. Ona się o niego zamartwia, a ten gnój zniknął bez śladu. Nawet jej nie poinformował! - zauważy Olek.

- I to jedno mnie niepokoi. On chyba naprawdę tę swoją siostrę kocha i troszczy się o nią. I to właśnie nie pasuje mi do całości. Wydaje mi się, żeby jej powiedział, że wyjeżdża...

- Chyba że zbierał się w wielkim pośpiechu?

- Nie. To by zadzwonił do niej. Odezwał się do siostry... W sumie popatrz, co znaczą więzy krwi. Ten gnój ma kogoś, kto go kocha i kto się o niego martwi. I to działa w obydwie strony - stwierdzi Jakub.

Nagle Karski w 1949 odcinku "M jak miłość" wyzna Olkowi, że zazdrości Sowińskiemu tak bliskiej osoby, bo nie ma obok siebie nikogo z rodziny, dla kogo byłby tak ważny. I znów pomyśli o Kasi i jej córce Zosi. Nie wiedząc, że to on jest jej ojcem. Olek też będzie miał sporo do ukrycia przed Jakubem. Nie powie mu, że od własnej żony dowiedział się, że Zosia jest jego córką!

- Moi rodzice nie żyją. Mam tylko kuzynów... Ale wiadomo, że to jednak dalsza rodzina. Myślałam, że Kaśka i ja... Sorry, nie wiem, co mnie dzisiaj naszło na smęty... Może dlatego, że spotkałem się dzisiaj z Kaśką i jej córeczką. Stary, oddałbym wszystko, żeby mieć taką rodzinę i taką córeczkę

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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