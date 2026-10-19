M jak miłość, odcinek 1950: Magda zaatakowana we własnym samochodzie! Będzie przerażona - ZDJĘCIA

Andrzej w 1950 odcinku "M jak miłość" od rana będzie miał złe przeczucia

W 1950 odcinku "M jak miłość" dzień Budzyńskich od samego początku będzie niespokojny. Andrzej zacznie przeczuwać, że z Magdą może wydarzyć się coś złego i będzie chciał osobiście zawieźć ją do pracy albo przynajmniej jej towarzyszyć. Budzyńska nie będzie jednak zamierzała podporządkowywać całego dnia niejasnym obawom męża. Uzna, że bez problemu poradzi sobie sama i wsiądzie do samochodu.

Magda będzie już wtedy czuła się trochę inaczej niż zwykle. Od rana zacznie dokuczać jej złe samopoczucie, kawa przestanie jej smakować, później zrobi jej się gorąco, słabo i niedobrze. Budzyńska nie będzie jednak miała zielonego pojęcia, że to pierwsze symptomy ciąży. Przez lata była przecież przekonana, że przy jej przeszczepionym sercu biologiczne macierzyństwo jest właściwie niemożliwe. Mimo wszystko w 1950 odcinku "M jak miłość" pojedzie do pracy sama. I bardzo szybko pożałuje, że tym razem nie posłuchała Andrzeja.

Obca kobieta w 1950 odcinku "M jak miłość" będzie czekała na Magdę w jej samochodzie!

W 1950 odcinku "M jak miłość" Budzyńska ruszy samochodem i dopiero po chwili odkryje, że nie jest w nim sama. Na tylnym siedzeniu będzie znajdowała się nieznana jej kobieta. Sam sposób, w jaki Elżbieta (Olga Szostak), była więźniarka dostanie się do auta i zaskoczy Magdę, wystarczy, żeby prawniczka naprawdę się przestraszyła.

Budzyńska nie będzie przecież wiedziała, czy ma do czynienia z kimś niebezpiecznym. W pierwszej chwili nie będzie znała zamiarów kobiety ani powodu, dla którego ta specjalnie na nią czekała. Po wcześniejszych dramatycznych doświadczeniach Magdy z agresywnymi ludźmi takie spotkanie z pewnością nie będzie wyglądało niewinnie. Serce zacznie jej walić, a stres w połączeniu z wcześniejszym osłabieniem sprawi, że poczuje się naprawdę źle.

- Zjedź na bok! Ja chcę tylko porozmawiać. - Jezus maria, czego ty chcesz ode mnie dziewczyno? - Spokojnie, kumpela mi cię poleciła. Podobno dziewczyny ci ufają. Pomyślałam, że mi też pomożesz. - Chodzi o pomoc? Czemu nie przyszłaś normalnie jak inni do fundacji? - Nie miałam wyjścia. Mój mąż chodzi za mną krok w krok. Myślę, że chce się zemścić.

"M jak miłość", odcinek 1950: Elżbieta właśnie wyjdzie z więzienia i poprosi Magdę o ratunek

Tajemnicza kobieta przedstawi się jako Elżbieta. W 1950 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że niedawno opuściła więzienie i po odzyskaniu wolności wcale nie będzie mogła rozpocząć spokojnego życia. Wręcz przeciwnie - zacznie panicznie bać się swojego brutalnego męża, alkoholika, który ma powód, żeby się na niej zemścić.

Elżbieta specjalnie odnajdzie Magdę, ponieważ będzie wierzyła, że prawniczka nie zostawi jej bez pomocy. Początek ich znajomości będzie jednak wyjątkowo niefortunny. Zamiast normalnie umówić się z Budzyńską na rozmowę, kobieta pojawi się znienacka w jej samochodzie, czym wywoła u niej prawdziwy strach.

Magda w 1950 odcinku "M jak miłość" pomoże Elżbiecie i sprowadzi na siebie kolejne niebezpieczeństwo

W 1950 odcinku "M jak miłość" Budzyńska nie odmówi byłej więźniarce. Kiedy pozna jej historię, zdecyduje się zapewnić jej bezpieczne schronienie. Zabierze Elżbietę do dawnego siedliska w Grabinie, gdzie obecnie przebywają Bartek (Arkadiusz Smoleński) i Dorota (Iwona Rejzner). Magda będzie przekonana, że tam kobieta zdoła ukryć się przed brutalnym mężem.

Niestety plan nie będzie tak bezpieczny, jak Budzyńska założy. Mąż Elżbiety ruszy ich tropem i zagrożenie stanie się realne nie tylko dla niej, ale również dla Magdy...

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość"?

1950 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.