M jak miłość, odcinek 1950: Werner ruszy za Sylwią aż do Niemiec! Zrobi wszystko, żeby odzyskać ukochaną - ZDJĘCIA

Werner w 1950 odcinku "M jak miłość" nie pogodzi się z odejściem Sylwii

W 1950 odcinku "M jak miłość" Adam nadal kompletnie nie poradzi sobie z końcem związku z Sylwią. Tym razem nie będzie to dla niego jedno z wielu miłosnych niepowodzeń, które po kilku dniach potrafił obrócić w żart. Relacja z Kostecką była znacznie poważniejsza, a Werner naprawdę zaczął wyobrażać sobie z nią wspólną przyszłość. Wszystko posypało się jednak po jego fatalnych pomysłach dotyczących intercyzy i wyjątkowo nietaktownych uwag na temat przyszłości Sylwii. Kostecka w końcu będzie miała dość i zdecyduje się rozpocząć nowe życie za granicą.

Rozstanie szybko odbije się na Adamie. Już wcześniej przyjaciele zobaczą, że prawnik reaguje na odejście Sylwii znacznie gorzej, niż można było się spodziewać. Werner będzie topił smutki w alkoholu, a nawet kompletnie pijany pojawi się u Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek), skutecznie rujnując ich wieczór. Pani Ola przez cały czas będzie próbowała mieć go na oku, ale w 1950 odcinku "M jak miłość" okaże się, że nawet jej troska nie powstrzyma Adama przed desperacką próbą odzyskania ukochanej.

"M jak miłość": Werner pojedzie za Sylwią aż do Niemiec!

Pani Ola podczas rozmowy z Kamilem i Anitą ujawni, że około tydzień wcześniej Werner zdecydował się na radykalny krok. W 1950 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że Adam wsiadł w samochód i pojechał do Niemiec za Sylwią, bo wciąż łudził się, że kiedy stanie z nią twarzą w twarz, zdoła jeszcze uratować ich związek.

Werner będzie gotowy zrobić właściwie wszystko, żeby Kostecka zmieniła zdanie. Po rozstaniu dotrze do niego, jak bardzo mu na niej zależało i ile sam zepsuł. Niemcy staną się więc dla niego ostatnią deską ratunku. Adam będzie wierzył, że osobista rozmowa, przeprosiny i okazanie determinacji wystarczą, by Sylwia dała mu jeszcze jedną szansę. Niestety szybko przekona się, że tym razem nie da się już naprawić wszystkiego kolejnym romantycznym gestem. W 1950 odcinku "M jak miłość" okaże się, że wyprawa Adama zakończyła się dokładnie odwrotnie, niż sobie wymarzył. Sylwia nie da się przekonać do powrotu i ponownie go odrzuci. Werner wróci więc z Niemiec bez ukochanej i z jeszcze większym poczuciem porażki niż wcześniej. To właśnie wtedy jego stan naprawdę zacznie przerażać panią Olę.

Pani Ola w 1950 odcinku "M jak miłość" zacznie podejrzewać, że Werner myśli o odebraniu sobie życia

Najbardziej dramatyczny moment nadejdzie, gdy w 1950 odcinku "M jak miłość" pani Ola odwiedzi Kamila i Anitę. Nie przyjdzie do nich na zwykłą pogawędkę. Gosposia będzie autentycznie przestraszona zachowaniem Wernera i uzna, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Wprost podzieli się obawą, że po kolejnym odrzuceniu przez Sylwię Adam może myśleć o odebraniu sobie życia. Dla Kamila i Anity będzie to bardzo poważny sygnał. Werner zawsze słynął z burzliwego życia uczuciowego, ale pani Ola zna go na tyle dobrze, żeby wiedzieć, kiedy jego zachowanie wykracza poza zwykłe cierpienie po rozstaniu. Tym razem nie będzie się bała, że „pan Adaś” po prostu wypije za dużo albo rzuci się w ramiona kolejnej kobiety. Zacznie podejrzewać, że naprawdę może zrobić sobie krzywdę.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość"?

1950 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Walka o dziecko zniszczy miłość Anity i Kamila?