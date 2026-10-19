M jak miłość, odcinek 1949: Aneta ulegnie wypadkowi! Przerażony Olek będzie musiał zareagować natychmiast! - ZDJĘCIA

Olek w 1949 odcinku "M jak miłość" nie zapomni, co Aneta powiedziała o Zosi

W 1949 odcinku "M jak miłość" Olek wróci do szokującego wyznania żony z poprzedniego wieczoru. Aneta wcześniej połączyła eki nasenne z alkoholem i w takim stanie wyrwało jej się, że Jakub jest prawdziwym ojcem córki Kasi. Chodakowski będzie początkowo kompletnie zaskoczony, ale szybko zrozumie, że żona nie mogła wymyślić tak konkretnej historii bez powodu. Następnego dnia zacznie więc drążyć temat i nie pozwoli Anecie zbyć się tłumaczeniem, że po tabletkach i winie mówiła kompletne bzdury.

Dla Olka sprawa będzie tym poważniejsza, że Jakub jest jego przyjacielem. Jeśli rzeczywiście przez cały ten czas nie wie, że ma córkę, Chodakowski uzna, że nie może spokojnie patrzeć na dalsze ukrywanie przed nim prawdy. Aneta znajdzie się natomiast między lojalnością wobec męża a obietnicą daną Kasi. Będzie wiedziała, że jeśli potwierdzi swoje pijackie wyznanie, sekret Sanockiej przestanie być bezpieczny.

Aneta w 1949 odcinku "M jak miłość" skaleczy się poważnie nożem

Do najgroźniejszego momentu dojdzie w 1949 odcinku "M jak miłość" podczas przygotowywania wspólnego posiłku. Aneta będzie robiła sałatkę i kroiła składniki ostrym nożem, gdy Olek kolejny raz wróci do pytania, którego żona najbardziej nie będzie chciała usłyszeć. Zacznie wypytywać ją o to, czy Zosia rzeczywiście jest córką Jakuba.

Pytanie całkowicie wytrąci Anetę z równowagi. Zamiast skupić się na krojeniu, Chodakowska gwałtownie się poruszy i mocno skaleczy w palec. Rana zacznie krwawić, a Aneta natychmiast obwini Olka za fatalny moment, w którym postanowił wrócić do drażliwego tematu. Sam Chodakowski przyzna, że rzeczywiście mógł zaczekać, aż żona odłoży nóż.

Olek w 1949 odcinku "M jak miłość" natychmiast zajmie się ranną żoną

W 1949 odcinku "M jak miłość" Olek nie będzie jednak długo zastanawiał się nad tym, kto zawinił. Widząc mocno krwawiący palec Anety, od razu przejdzie w tryb lekarza. Najpierw pomoże jej zatamować krew, a następnie dokładnie obejrzy skaleczenie. Początkowo rana będzie wyglądała na tyle poważnie, że Chodakowski zacznie podejrzewać, iż konieczne może być jej zszycie.

Na szczęście po dokładniejszym sprawdzeniu okaże się, że sytuacja nie jest aż tak groźna. Olek odpowiednio zabezpieczy ranę i założy żonie opatrunek. Aneta skończy więc bez wizyty na chirurgii i bez szwów, choć całe zdarzenie na moment skutecznie odsunie rozmowę o Kasi na dalszy plan. Tylko na moment, bo Chodakowski nie będzie miał najmniejszego zamiaru zapomnieć o tym, co usłyszał poprzedniej nocy...

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.