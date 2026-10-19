M jak miłość, odcinek 1949: Tak Martyna załatwi byłą dziewczynę Jakuba na randce! Nie pozwoli, by Iga odebrała jej Karskiego - ZDJĘCIA

Jakub na randce z Martyną i Igą w 1949 odcinku "M jak miłość"

Randka Martyny i Jakuba w 1949 odcinku "M jak miłość" nie przebiegnie po myśli Karskiego, bo romantyczne spotkanie w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) zakłóci Iga, rehabilitantka z kliniki Olka (Maurycy Popiel), z którą detektyw do niedawna się spotykał! Zostawił Igę dla Martyny. Nie dał jej jednak wyraźnie do zrozumienia, że to koniec ich znajomości. Właśnie dlatego Iga rozpocznie walkę o Kubę!

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Iga sprowokuje Martynę w 1949 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Martyna zaprosi rywalkę do stolika, rozmowa w 1949 odcinku "M jak miłość" szybko zmieni się w pojedynek na słowa, a Jakub nie będzie miał pojęcia, jak zaciekłą wojnę wywołają obie kobiety. To Iga pierwsza sprowokuje Martynę, bo nie zniesie tego, jak Karski czule ją przedstawi. - Poznajcie się, to Iga, moja rehabilitantka... A to Martyna, moja najlepsza przyjaciółka...

- Ta o której wczoraj mi wspominałeś? Rzeczywiście poznaliśmy się w szpitalu na rehabilitacji - zacznie Iga niewinnie. - Ale tak naprawdę jestem już byłą rehabilitantką Kuby. Szczęśliwie bark wyleczony i teraz zajmujemy się innymi częściami ciała… Taki żarcik! A pani czym się zajmuje? Jeśli można spytać? - rzuci zaczepnie była dziewczyna Jakuba.

- Tym samym. Ta sama branża. Służba zdrowia...

- Ciekawie. Gdzieś tu w Warszawie?

- Nie. Troszeczkę dalej...

- A nie myślała pani, żeby się przenieść? Stolica oferuje lepsze zarobki niż prowincja i generalnie ciekawsze perspektywy...

- No i większą konkurencję...

- Z całą pewnością...

- Iga na pewno nie napijesz się niczego? My z Martyną za chwilę musimy uciekać - Jakub będzie próbował delikatnie i szarmancko pozbyć się Igi, lecz ona nie odpuści.

- A jak pani poznała Jakuba? Jak bliska jest ta przyjaźń? - Iga zacznie przesłuchiwać Martynę.

Tak Martyna załatwi Igę w 1949 odcinku "M jak miłość"

Po serii niedyskretnym pytań Igi w 1949 odcinku "M jak miłość" Martyna postanowi pokazać jej, kto jest górą i kto ma większe szanse zdobyć Jakuba. Odpowiedź Wysockiej będzie tak szczera i złośliwa, że Karski niemal zakrztusi się kawą!

- No cóż... Najpierw byłam kochanką jego najlepszego przyjaciela. Ale na swoją obronę dodam, że nie wiedziałam, że ten przyjaciel ma żonę! Może dlatego, że chodziłam ciągle narąbana! Bo byłam, znaczy nadal jestem alkoholiczką... A jeżeli chodzi o mnie i Jakuba to sprawa jest skomplikowana, bo jeszcze się nie bzyknęliśmy! Ale obawiam się, że to jest kwestia czasu... Coś jeszcze? Na pewno ma pani mnóstwo pytań...

Pod koniec randki Martyna w 1949 odcinku "M jak miłość" znów Karskiego zaskoczy. Da mu wyraźnie do zrozumienia, że liczy na ciąg dalszy.

- Dziękuję ci za tak miłe popołudnie. Masz bardzo ciekawe znajome. Świetnie się bawiłam. To co do następnego? Może tym razem bez tej uroczej pani?

- Zaraz moment… A co będzie z tym, jak się wyraziłaś… „bzykaniem”?

- Za szybko, za mało się znamy...

- Czyli jak zwykle: obietnice bez pokrycia… A jutro obiad u mnie czy u ciebie?

- U mnie! I przygotuj się na mocne wrażenia… - uprzedzi Jakuba Martyna, która na pożegnanie zacznie go namiętnie całować.

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Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Wojna o Jakuba! Iga stanie do walki o Karskiego. Odbije go Martynie?

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