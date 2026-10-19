M jak miłość, odcinek 1949: Kasia przyzna Jakubowi, że boi się Mariusza? Były mąż wypyta ją o wszystko - ZDJĘCIA

Trudna rozmowa Kasi i Jakuba w 1949 odcinku "M jak miłość" otworzą ich na szczerość?

W 1949 odcinku "M jak miłość" spotkanie Kasi i Jakuba nie będzie miało nic wspólnego z niewinną rozmową byłych małżonków. Karski zaangażuje się w sprawę zaginięcia Sowińskiego i podczas przeszukania jego mieszkania znalazł przedmiot, który od razu rozpoznał. Na nocnym stoliku w sypialni dyrektora leżał naszyjnik Kasi, a Jakub nie miał wątpliwości, do kogo należy, bo sam przed laty podarował go swojej byłej żonie. Kasia natychmiast znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Nie będzie chciała powiedzieć Jakubowi, że Sowiński szantażował ją sekretem dotyczącym prawdziwego ojcostwa Zosi i właśnie dlatego znalazła się wcześniej w jego mieszkaniu.

Zamiast tego w 1949 odcinku "M jak miłość" zacznie udawać, że sama nie rozumie, w jaki sposób naszyjnik mógł tam trafić. Karski doskonale będzie jednak znał byłą żonę i szybko zauważy zmianę w jej zachowaniu. Już na początku rozmowy zapyta, czy Kasia przypadkiem nie ma jakichś kłopotów.

Kasia w 1949 odcinku "M jak miłość" będzie błagała Jakuba o dyskrecję

Sanocka nie przyzna się do całej prawdy, ale bardzo wyraźnie zależeć jej będzie na tym, żeby sprawa naszyjnika nie wyszła poza rozmowę z Jakubem. Szczególnie ważne okaże się dla niej to, by niczego nie dowiedział się Mariusz. To właśnie wtedy w 1949 odcinku "M jak miłość" Kasia powie coś, co natychmiast uruchomi alarm w głowie Karskiego.

Sanocka zaznaczy, że jej mąż absolutnie nie może usłyszeć, iż należąca do niej biżuteria została znaleziona w sypialni Sowińskiego. W pewnej chwili zacznie tłumaczyć swoją prośbę i urwie wypowiedź w bardzo znaczącym momencie: „gdyby Mariusz się o tym dowiedział... wiesz, jaki on jest...”. Jakub nie przejdzie nad tym do porządku dziennego. Zamiast skupić się wyłącznie na śledztwie, spojrzy na Kasię jak były mąż, który przez lata doskonale nauczył się rozpoznawać jej strach.

- Najważniejsze, żeby Mariusz się nie dowiedział. Wiesz jaki on jest... - Masz jakieś kłopoty z Mariuszem? - Nie... skąd ten pomysł? - Przepraszam, jeśli nie chcesz o tym rozmawiać... to są twoje prywatne sprawy.

M jak miłość. Olek zapyta o kłamstwo Kasi, ale dojdzie do tragedii!

Kasia w 1949 odcinku "M jak miłość" nadal będzie chroniła Mariusza i własne sekrety

Problem Kasi w 1949 odcinku "M jak miłość" będzie znacznie większy niż sam lęk przed reakcją męża. Gdyby powiedziała Jakubowi wszystko, musiałaby jednocześnie wyjaśnić, dlaczego znalazła się u Sowińskiego i czym dyrektor ją szantażował. To natomiast prowadziłoby prosto do największego sekretu Sanockiej - prawdy, że biologicznym ojcem małej Zosi jest Jakub, a nie Mariusz.

Kasia znajdzie się więc w pułapce własnych kłamstw. Z jednej strony coraz wyraźniej zacznie bać się Mariusza, z drugiej będzie przekonana, że nie może poprosić Jakuba o pomoc bez ujawnienia całej historii. Właśnie dlatego zamiast powiedzieć byłemu mężowi, czego naprawdę się obawia, znów zapewni go, że wszystko jest w porządku. Tego samego dnia wyzna mu jeszcze, że Mariusz otrzymał znakomitą ofertę pracy w Miami i że wkrótce planują wyprowadzić się do Stanów Zjednoczonych. Jakub nie będzie nawet wiedział, że razem z Kasią może wyjechać jego własna córka.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość"?

1949 odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godz. 20.50 w TVP2.