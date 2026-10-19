Na Wspólnej, odcinek 4305: Dramatyczny powrót Julki ze szpitala! Zobaczy, jak narkomanka Anastazja rozjeżdża własną matkę - ZDJĘCIA

Uzależniona Julka w końcu opuści szpital po zawale serca w 4305 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4305 odcinku "Na Wspólnej" Igor wreszcie będzie mógł odebrać Julkę ze szpitala, do którego trafi z zawałem serca po ucieczce z odwyku i przedawkowaniu narkotyków. Jednak to wcale nie będzie oznaczało końca leczenia uzależnionej córki Nowaka, która przecież nie skończy terapii na odwyku. I z tego względu będzie musiała tam wrócić. Ale tym razem już na pół roku.

Oczywiście, w 4305 odcinku "Na Wspólnej" Nowakówna będzie się tego straszliwie obawiać. Zwłaszcza, że już ostatnio źle znosiła pobyt w zamkniętym ośrodku i błagała ojca, aby ją stamtąd zabrał. Jednak Nowak pozostał nieugięty. Aż w końcu Julka uciekła i omal nie przepłaciła tego życiem. I niestety podobnie będzie z Wiolą, która także za wszelką cenę będzie chciała pomóc swojej uzależnionej córce.

Nowakówna stanie się świadkiem dramatycznego wypadku w 4305 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4305 odcinku "Na Wspólnej" z Igorem skontaktuje się przerażona Wiola, która powie mu, że jej córka wpadła w szał na wieść o odwyku. Oczywiście, Nowak razem z córką od razu ruszą jej na pomoc, ale niestety nie zdążą, gdyż na ich oczach Anastazja wjedzie samochodem we własną matkę, cym ogromnie zszokuje Julkę. Tym bardziej, że dopiero wtedy najprawdopodobniej zda sobie sprawę, do czego prowadzą narkotyki...

Na szczęście, w 4305 odcinku "Na Wspólnej" Wioli nic poważnego się nie stanie, choć wszystko będzie wyglądać naprawdę groźnie. A Anastazja nie zdoła uciec, gdyż Igorowi uda się ją zatrzymać. Wiola zadzwoni na policję, a jej córka zostanie zatrzymana.

Jak skończą uzależnione córki Igora i Wioli w 4306 odcinku "Na Wspólnej"?

Tyle tylko, że już w 4306 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska zacznie się zastanawiać, czy nie powinna wycofać swojego oskarżenia. Szczególnie, że przecież będzie tu chodzić o jej córkę. Jednak wspierający ją Igor przypomni jej, że przecież uzależniona dziewczyna chciała ją zabić i z tego względu uzna, że więzienie to dla niej jedyny ratunek.

Czy w 4306 odcinku "Na Wspólnej" Wiola posłucha rad Igora i nie wycofa swoich zeznań przeciwko Anastazji? Zwłaszcza, że sama Julka po tym, co zobaczy, zacznie na poważnie bać się o siebie i o to, czy uda jej się wyrwać z nałogu, aby nie skończyć jak córka Brzozowskiej.

Kiedy 4305 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4305 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 3 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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