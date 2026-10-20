Na Wspólnej, odcinek 4297: Igor dorwie nowego dilera Julki! Rzuci się na pomoc córce, ale będzie już za późno - ZDJĘCIA

Tadeusiak namierzy Julkę i jej kolegę w 4297 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4297 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak w końcu będzie miał dla Igora dobre informacje w sprawie ucieczki Julki z ośrodka leczenia uzależnień wraz z chłopakiem, który wcześniej będzie częstował ją papierosami, a finalnie zaproponował jej nawet narkotyki. Wszystko przez to, że Antek wreszcie na chwilę włączy telefon, dzięki czemu policjant zdoła go namierzyć. Robert natychmiast poda Nowakowi lokalizację, gdzie ten na wszelki wypadek zjawi się razem z Arkiem.

Tym bardziej, że w 4297 odcinku "Na Wspólnej" Igor wciąż szalenie będzie martwił się o swoją uzależnioną córkę. Szczególnie, widząc co będzie działo się z córką Wioli (Tamara Arciuch), Anastazją (Alicja Matusiak) i wiedząc, że Antek już mógł podać jego córce narkotyki. I niestety wcale się nie pomyli, bo Julka będzie już drugą dobę pod wpływem, czego jej organizm w końcu nie wytrzyma. Zwłaszcza, gdy diler poczęstuje ją jeszcze silniejszym mefedronem!

Igor, Robert i Igor zjawią się w mieszkaniu babci Antka w 4297 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4297 odcinku "Na Wspólnej" Igor, Robert i Arek wparują do mieszkania po babci Antka. Nowak od razu rzuci się z łapami na nowego znajomego córki, a Tadeusiak za wszelką cenę spróbuje go od niego odciągnąć. Szczególnie, że w tym momencie najważniejsza będzie Julka. Co gorsza, już nieprzytomna i bliska śmierci, bo jej serce już się zatrzyma.

Oczywiście, w 4297 odcinku "Na Wspólnej" Arek i Robert od razu przystąpią do reanimacji córki Igora, a Nowak zadzwoni po karetkę. Ale do czasu jej przyjazdu to oni będą starali się przywrócić u Nowakównej, która właśnie będzie przechodziła zawał, funkcje życiowe. Zwłaszcza, żeby nie doszło do długiego niedotlenienia mózgu.

Nowakówna nie przeżyje kolejnego przedawkowania w 4298 odcinku "Na Wspólnej"?

W 4298 odcinku "Na Wspólnej" lekarze wciąż będą walczyli o życie Julki, ale już w szpitalu, do którego trafi nastolatka po przedawkowaniu. Tyle tylko, że medycy nie będą mieli dla Igora dobrych wieści, bo rokowania jego córki wciąż będą niepewne.

W 4298 odcinku "Na Wspólnej" Igor nie będzie mógł się z tym pogodzić. Tak samo jak Leon (Borys Otawa), który zjawi się w szpitalu i także będzie chciał pobić Antka za to, co zrobił Julce. Ale tym razem to Nowak go odciągnie. Tak jak jego wcześniej Robert...

Kiedy 4297 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4297 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie