M jak miłość, odcinek 1947: Siostra Majki weźmie się za Mateusza! Od razu Ola zapowie, jakie ma zamiary wobec Mostowiaka - ZDJĘCIA

Siostra Majki w 1947 odcinku "M jak miłość" zacznie podrywać Mateusza

Chociaż Mateusz kocha się w Majce, to jej siostra w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie nim bardziej zainteresowana! Znajomość Mostowiaka z szaloną 18-latką zaczęła się, kiedy na kilka dni przed maturą Ola uciekła z domu i to właśnie Mateusz pomógł Majce ją odnaleźć. Obiecał nastolatce, że pomoże jej przygotować się do egzaminu dojrzałości z matematyki, ale wówczas nie przewidział, że Oli będzie chodziło o coś więcej.

Siostra Majki w 1947 odcinku "M jak miłość" nie da Mateuszowi o sobie zapomnieć. Kiedy Janek Winiar (Jakub Sirko) zwierzy się przyjacielowi, że ma problem z Basią Rogowską (Karina Woźniak), która otwarcie go podrywa, Mostowiak wspomni, że wpakował się w podobne kłopoty z Olą. Oczywiście nie odważy się przyznać Majce, że jego siostra stale pisze do niego wiadomości, bo liczy na ciąg dalszy znajomości.

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Czy Mateusz wpadnie w sidła 18-latki Oli w 19487 odcinku "M jak miłość"?

Podczas wizyty w rodzinnym domu Majki w Kozienicach w 1947 odcinku "M jak miłość" Ola od razu rzuci się Mateuszowi na szyję. Nie zważając na reakcję starszej siostry, której taka zażyłość tej dwójki wcale się nie spodoba. - Hej Mati, fajnie, że wpadłeś. Dzięki bardzo z tą matmą. Może zdam na jakieś 30 procent...

- Może nawet na 31! - zażartuje Mostowiak, który w tym momencie będzie musiał odebrać telefon od babci Barbary (Teresa Lipowska).

Dla Oli w 1947 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że za tą rozmową kryje się na pewno jakaś inna kobieta. Wcale nie babcia. - Pewnie to jego laska... - rzuci do Majki i ich matki (Edyta Torhan), lecz siostra wyprowadzi ją z błędu.- No akurat Mateusz bardzo często rozmawia ze swoją babcią. I nie ma żadnej laski!

- Czyli potencjalnie jest do wzięcia? No co? Coś ci nie pasuje? - Ola nie wprost, ale jednak zapowie Majce, że skoro Mateusz jest wolny, to ona tak łatwo nie odpuści. Tyle tylko, że 18-latka nie będzie miała pojęcia, że Mostowiak jest zakochany w jej siostrze.

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Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Nowy mężczyzna w życiu Marysi i romans Mateusza z tajemniczą kobietą!

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