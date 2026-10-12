M jak miłość, odcinek 1947: Chciwy Tomek zostawi Majkę? W zamian za ślub z Justyną dostanie od jej ojca bajeczny dom - ZDJĘCIA

Ojciec Justyny przekona Tomka do ślubu w 1947 odcinku "M jak miłość"?

Związek Majki i Tomka w 1947 odcinku "M jak miłość" znów zawiśnie na włosku! Postara się o to ojciec Justyny, "król kuraczków" spod Warszawy, który uparcie dąży do tego, żeby młody żołnierz z WAT-u został jego zięciem. Skoro Tomek ma z Justyną syna, którego razem wychowują, to naturalną kolejną rzeczy jest ślub.Tyle tylko, że Kubicki na męża się nie nadaje. On myśli tylko o tym, by prowadzić wygodne życie. Sprawdza się w roli ojca, ale jak długo będzie mu się podobało bycie tatusiem?

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Tomek dla pieniędzy od ojca Justyny w 1947 odcinku "M jak miłość" zerwie z Majką?

Nie dość, że w 1947 odcinku "M jak miłość" Tomek dla syna i Justyny zrezygnuje z wyjazdu z Majką do jej matki do Kozieniec, to jeszcze po powrocie do akademika pochwali się Mateuszowi, że cały czas myśli o ślubie z była kochanką. Zwłaszcza, że ojciec Justyny spróbuje go przekupić luksusowym domem pod Warszawą i swoim majątkiem.

- Powiem ci, ale nie mów nikomu. Ojciec Justyny mocno mnie ciśnie, żebym się z nią ożenił - zwierzy się Tomek koledze z pokoju.

- To nic nowego...

- Niby nie, ale już tym razem wyskoczył z bardzo konkretną propozycją. Kupił dom pod Warszawą i ten dom jest dla nas, jeżeli się hajtniemy. Pojechaliśmy tam dzisiaj i mówię ci stary, szok! Chałupa, ogród, taras, jacuzzi... Brakuje tylko fontanny w ogrodzie. Stary marzenie! Byłeś kiedyś w takim domu? Wyobrażasz sobie coś takiego na start?

- A co z Majką?

- No właśnie... Majka... Wielka miłość, wielka sprawa, za miłość nic nie kupisz... - oceni Tomek, który w 1947 odcinku "M jak miłość" udowodni, że wcale Majki nie kocha. Dla niego liczą się tylko pieniądze!

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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