M jak miłość, odcinek 1947: To ona będzie nową kobietą w życiu Pawła! Dużo starsza niania Antosia od razu podbije serce Zduńskiego

Tak się skończyły poszukiwania niani dla syna Pawła w "M jak miłość"

Poszukiwania niani dla Antosia w "M jak miłość" trwały kilka tygodni, ale Paweł nie mógł się zdecydować na żadną z kandydatek. Urządził nawet casting na opiekunkę dla swojego rocznego syna, lecz żadna z kobiet, które starały się o pracę, nie sprostała oczekiwaniom Agnes. Czuła i troskliwa ciocia Antka uznała, że nikt lepiej od niej nie zajmie się małym Zduńskim.

Jednak na początku września w "M jak miłość" Paweł postanowił ograniczyć trochę ich relacje. Dlaczego? Żeby Antoś nie przywiązał się do Agnes za bardzo. W końcu już zaczął do niej mówić "mama". A tego Paweł nie mógł znieść. Zwłaszcza, że cały czas pielęgnuje pamięć o zmarłej France (Dominika Kachlik), dba o to, by Antoś oglądać zdjęcia i filmiki z nieżyjącą mamą.

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To ona zostanie nianią syna Pawła w 1947 odcinku "M jak miłość"! Kim jest pani Helenka?

Niespodziewanie w 1947 odcinku "M jak miłość" okaże się, że u boku Pawła pojawiła się nowa kobieta, straszna pani o imieniu Helenka, którą sama Agnes poleciła mu na nianię dla syna. Na razie widzowie nie zobaczą jeszcze jak wygląda opiekunka Antka, ale stanie się jasne, że podbiła serca Zduńskich, ze stała się członkiem ich rodziny. Dba o nie tylko o Antosia, ale także mocno odciąża Pawła w domowych obowiązkach. A przy tym jest kochającą zastępczą babcią, która traktuje Antosia jak własnego wnuka.

Kiedy Paweł w 1947 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Agnes, by skonsultować z lekarką pediatrą maść dla cierpiącego na alergię syna, ona od razu uprzedzi, że pani Helenka także musi przestrzegać zaleceń i odpowiednio ją dawkować.

- Pani Helenka raczej nas pilnuje. Taka niania to skarb! Naprawdę nie wiem, skąd ją wytrzasnęłaś... Traktuje Antka jak własnego wnuczka - pochwali opiekunkę syna Zduński.

- No tak, pani Helenka jest kochana - oceni Agnes, która w 1947 odcinku "M jak miłość" da Pawłowi wyraźnie do zrozumienia, że nie chce ingerować w jego życie, ale z drugiej strony udowodni, że kocha Antosia całym sercem.

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Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Paweł tylko Magdzie wyzna, że nie chce, by Agnes była matką jego syna!

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