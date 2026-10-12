M jak miłość, odcinek 1949: Kasia przerażona prośbą Jakuba. W trakcie śledztwa po zaginięciu Sowińskiego wyjdzie na jaw prawda o Mariuszu?

Jakub w środku śledztwa po zaginięciu Sowińskiego

W 1949 odcinku "M jak miłość" będzie kontynuowane śledztwo w sprawie zaginięcia dyrektora kliniki. Jakub znajdzie naszyjnik, który kiedyś podarował Kasi, ale co najważniejsze, rzecz znajdzie się w domu Aleksandra. Jak to możliwe, że detektyw natrafi na ślad Kasi w lokum zaginionego? Tylko widzowie mają świadomość, że Mariusz zamordował dyrektora i zatarł ślady. Oficjalnie nawet Kasia nie wie, co zaszło między jej mężem a kochankiem. Jednak intuicja lekarki podpowie, że na pewno stało się coś złego. Przecież widzi agresywne ruchy i zachowania partnera. Dlatego kiedy zadzwoni do niej Karski, kobiecie zrzednie mina.

Jakub poprosi Kasię o pilne spotkanie w 1949 odcinku "M jak miłość"

- Muszę pilnie się z tobą spotkać - powie poważnie detektyw.

Kasia oczywiście pójdzie porozmawiać z byłym mężem, biorąc ze sobą Zosię. Znów nie powie Karskiemu o tym, że dziewczynka to jego biologiczna córka. Spotkanie byłych małżonków będzie dotyczyło znaleziska w domu Sowińskiego.

- Poznajesz? - zapyta Jakub, podając Kasi naszyjnik.

- Dostałam go od ciebie, ale skąd go masz? - zapyta lekarka.

Jakub wyjaśni, że znalazł biżuterię w domu Sowińskiego, jednak Kasia spróbuje nadal grać. Nie powie o przymuszeniu do romansu, o agresywnych ruchach Mariusza.

Kasia połączy fakty i tak dowie się o zabójstwie Sowińskiego przez Mariusza?

Kiedy Kasia zobaczy naszyjnik, uświadomi sobie, że tajemnica właśnie wymyka się spod kontroli. Niby zacznie kręcić i tłumaczyć byłemu mężowi, że nie ma pojęcia, jak naszyjnik znalazł się w domu Aleksandra, ale ciężko będzie komukolwiek w to uwierzyć. Lekarka wie, że Jakub jest bystry, szybko łączy fakty. Na pewno ma świadomość, że jej tajemnice zawisły na włosku. Mało tego, Kasia być może zyska pewność, że Mariusz zabił Sowińskiego i to mógłby okazać się przełom.

Kiedy 1949 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1949 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 19 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2