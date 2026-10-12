Barwy szczęścia, odcinek 3432: Kolejny krok Tomka i Grażyny! Dojdzie do przełomu u Kępskich?

Tomasz i Grażyna zdecydują się razem zamieszkać w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3432 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zdecyduje się na kolejny krok w związku z Grażyną. Tuż po wyznaniu miłości swojej dawnej ukochanej w obecności Wiktora i przedstawieniu jej jako swojej nowej partnerki, Kępski postanowi pójść o krok dalej. Zdradzamy, że biznesmen zaproponuje Wirackiej, aby się do niego wprowadziła, na co kobieta oczywiście się zgodzi. Tym bardziej, że po Oliwce (Wiktoria Gąsiewska) nie będzie tam już śladu.

Wówczas w 3432 odcinku "Barw szczęścia" para postanowi pójść za ciosem i po Wiktorze pochwalić się radosną nowiną i Wandzie, która do tej pory nie będzie mieć pojęcia o rozstaniu syna z Oliwką i jego ponownym związaniu się z Grażyną. Ale teraz już wszystko stanie się dla niej jasne, gdy para wspólnie się u niej zjawi i jej to zakomunikuje.

Kępski i Wiracka pochwalą się Wandzie radosną nowiną w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Wanda ucieszy się z takiego stanu rzeczy. Tym bardziej, że po wyjściu na jaw prawdziwej twarzy Henryka (Zbigniew Suszyński) i tak nigdy nie było im po drodze. W zupełnym przeciwieństwie do Grażyny, która nie dość, że się od niej nie odwróciła, to jeszcze jej pomogła. Dlatego da im swoje błogosławieństwo.

Do tego stopnia, że w 3432 odcinku "Barw szczęścia" i Grażyna zdecyduje się jej za to odwdzięczyć. Szczególnie, że przecież teraz znów będą rodziną, w związku z czym Wiracka spróbuje nakłonić swojego syna, aby ten w końcu pogodził się ze swoją macochą, którą wcześniej miał za babcię. Tuż po owocnym spotkaniu z seniorką, kobieta spotka się z Wiktorem i za wszelką cenę zechce ich pojednać.

Wiktor w końcu pogodzi się z Wandą w "Barwach szczęścia"?

Jak na to w 3432 odcinku "Barw szczęścia" zareaguje Wiktor? Czy wyciągnie do Wandy dłoń na zgodę? A może nie posłucha próśb matki i dalej pozostanie z nią skłócony?

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Kępska sama odwiedzi wnuka w jego skateshopie i także zacznie błagać go o wybaczenie. Wanda zaproponuje mu nawet pomoc, gdy chłopak stanie przed poważnym kryzysem tuż po tym, jak odkryje, że tańsza konkurencja internetowa drastycznie uderza w rentowność jego biznesu. Ale czy Wiktor ją przyjmie? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3432 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3432 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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