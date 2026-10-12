Barwy szczęścia, odcinek 3430: Oliwka pożałuje rozstania z Tomkiem! Zatęskni za Kępskim, ale on wybierze Grażynę

Po wizycie Tomasza w Oliwce odżyją dawne wspomnienia w 3430 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3430 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zjawi się w firmie Oliwki z gotowym harmonogramem spłaty przez nią pożyczki. Tyle tylko, że już bez wcześniejszej zapowiedzi. I być może to niespodziewanie sprawi, że w Zbrowskiej na nowo odżyją dawne uczucia wobec swojego byłego. Mimo tego, że przecież wcześniej to ona nie chciała do niego wrócić, gdy sam jej to proponował. Ale teraz wszystko się zmieni.

Tyle tylko, że w 3430 odcinku "Barw szczęścia" będzie już na to za późno. Wszystko przez to, że Kępski wreszcie zdoła wyleczyć się po swojej byłej dziewczynie i zacznie żyć na nowo z kimś innym, dokładnie tak jak wcześniej poleciła mu sama Zbrowska, gdy dała mu jasno do zrozumienia, ze między nimi wszystko skończone. Jednak po czasie tego pożałuje.

Kępski będzie już z Grażyną w 3430 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3430 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz zwiąże się już z Grażyną i to właśnie w jej towarzystwie, a nie Oliwki, spędzi resztę popołudnia na romantycznym spotkaniu. Szczególnie, że po ich wcześniejszej wspólnej nocy między dawnymi kochankami odżyją wspomnienia. Do tego stopnia, że Kępski będzie chciał związać się z nią już na poważnie i mieć z nią wspólne dziecko.

Zwłaszcza, że już od dłuższego czasu chciał zostać ojcem, gdy okazało się, że Wiktor (Grzegorz Kestranek) jest jedynie jego bratem. Tyle tylko, że Oliwka nie chciała mieć z nim dziecka. A w przypadku Grażyny będzie inaczej, dlatego w 3430 odcinku "Barw szczęścia" wybór Tomasza będzie prosty. A Zbrowska będzie miała czego żałować.

Zbrowska nie zdoła zapomnieć o byłym ukochanym w 3430 odcinku "Barw szczęścia"!

Co prawda, wcześniej nią samą zainteresuje się kierownik projektu z Ośrodka Badawczego, Hugo Wojciechowski (Daniel Namiotko), jednak wiadomość o tym, że Tomasz związał się z Grażyną ukróci jej radość. Mimo tego, że mężczyzna zaprosi nawet Zbrowską na wspólny obiad i drinka, to jednak w głowie Oliwki pozostanie Kępski!

Ale na takie przemyślenia w 3430 odcinku "Barw szczęścia" będzie już a późno. Jednak w tej sytuacji Zbrowska będzie mogła mieć pretensje tylko do siebie, bo sama będzie sobie winna.

Kiedy 3430 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3430 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 29 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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