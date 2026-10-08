M jak miłość, odcinek 1947: Przełom w relacji Agnes i Pawła! Tak zbliży ich do siebie kolejny romans Artura - ZDJĘCIA

Tak Paweł dowie się o kolejnym romansie Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł zjawi się z Antosiem (Mikołaj Jankowski) w Grabinie, gdy wyczuje, że dzieje się tam coś niedobrego. Co prawda, Agnes zacznie go uspakajać, że wszystko jest w porządku, ale Zduński jej nie uwierzy i postanowi sam osobiście to sprawdzić. Tym bardziej, gdy w nocy będą dręczyć go koszmary o Walacie (Bartosz Surówka), co będzie jedynie początkiem problemów.

Wszystko przez to, że dopiero na miejscu w 1947 odcinku "M jak miłość" i to zupełnym przypadkiem Paweł dowie się prawdy, którą spróbuje ukryć przed nim i Marysia. Jednak, gdy przed rodzinnym domem Mostowiaków pojawi się kochanka (Dominika Sakowicz) Artura i zacznie mówić w kierunku jego matki okrutne rzeczy, to wszystko stanie się dla niego jasne.

Załamany Zduński pęknie przed Rotke w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Wówczas w 1947 odcinku "M jak miłość" wzburzony Paweł postanowi sam wymierzyć niewiernemu ojczymowi sprawiedliwość. Zwłaszcza, że nie będzie to pierwszy raz, gdy ten zdradzi jego matkę. Zduński będzie już gotowy pobić Artura, ale wtedy w ostatniej chwili powstrzyma go przed tym Agnes. Jednak szybko wyjaśni mu, że to wcale nie oznacza, że jest po jego stronie.

- Paweł, ja nie będę bronić Artura. Ja sama nie potrafię mu wybaczyć. Ale chcę, żebyś wiedział, że ja naprawdę pokochałam waszą rodzinę - przyzna mu Agnes.

I w tym momencie w 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł już naprawdę nie wytrzyma. Szczególnie, że z tyłu głowy będzie miał jeszcze Walata, do czego jednak nie przyzna się Rotke, tak jak wcześniej ona jemu o zdradzie Artura. Zduński w końcu pęknie przed swoją przyrodnią siostrą, a ona oczywiście nie przejdzie wobec tego obojętnie.

- Jeszcze to jak jakaś cholerna klątwa, która spadła na całą naszą rodzinę... Mam dość po prostu... Dłużej tego nie wytrzymam... Nie poradzę sobie z tym - wyzna jej Paweł.

Tak Agnes pocieszy Pawła w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W tej chwili w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes już nic nie powie tylko mocno złapie Pawła za rękę, aby okazać mu wsparcie w tak trudnej dla niego chwili. Ale ku zaskoczeniu wszystkich Zduński też nic nie powie, a nawet nie zabierze dłoni, gdzie na jednym z jego palców wciąż będzie widoczna obrączka po France (Dominika Kachlik).

W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł odwzajemni uścisk Agnes i także mocno chwyci ją za rękę. Zwłaszcza, że i ją to wszystko będzie bardzo mocno kosztowało, bo ledwo powstrzyma się od płaczu. Tym bardziej, że wówczas będzie mieć jeszcze więcej żalu wobec ojca, który tak skrzywdzi osoby, które ona już zdąży pokochać...

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 12 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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