M jak miłość, odcinek 1947: Marysia tylko Agnes powie czy da Arturowi kolejną szansę! Jej reakcja zaskoczy - ZDJĘCIA

Marysia podejmie decyzję w sprawie Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia po wyprowadzce Artura, o którą sama ją poprosi, gdy w końcu dowie się o jego kolejnym romansie, w końcu podejmie ostateczną decyzję co do ich małżeństwa. I choć po rozpaczliwej wiadomości od męża, w której on ją zapewni, że zrobi wszystko, co tylko będzie chciała, aby mu wybaczyła, Rogowska da mu na to nadzieję, to po przespaniu się z tym, jednak zmieni zdanie.

W 1947 odcinku "M jak miłość" Rogowska uzna, że nie będzie w stanie kolejny raz wybaczyć swojemu niewiernemu mężowi, o czym jako pierwszej powie jego córce.

- Nie wiem, może chowam głowę w piasek. Ale nie mam siły, żeby z kimkolwiek na ten temat rozmawiać - uzna Marysia.

- Myślisz, że się nie pogodzicie? - spyta ją Agnes, na co Marysia przecząco pokiwa głową.

Agnes stanie po stronie macochy, a nie ojca w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Wówczas w 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes tylko gorzko przełknie ślinę. Tym bardziej, że wtedy stanie się dla niej jasne, że to już koniec małżeństwa Rogowskich, a także rodziny, do której dopiero co dołączyła i którą zdążyła pokochać. Ale jej ojciec wszystko zniszczył.

Oczywiście, w 1947 odcinku "M jak miłość" Rotke w pełni zrozumie decyzję Rogowskiej i nie będzie nakłaniać macochy do jej zmiany. A wręcz przeciwnie, zapewni ją o swoim wsparciu, za co Marysia będzie jej ogromnie wdzięczna.

- Zawsze możesz na mnie liczyć - zapewni ją Agnes.

Rotke też nie wybaczy ojcu w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Zwłaszcza, że w 1947 odcinku "M jak miłość" zarówno Marysia, jak i Agnes, dotrzymają słowa, bo Rogowska faktycznie nie da swojemu niewiernemu mężowi kolejnej szansy. Z kolei Rotke zjedzie ojca za to, jak zachowa się wobec swojej żony po kolejnej zdradzie.

I choć stanie w jego obronie, gdy zaatakuje go wściekły Paweł (Rafał Mroczek), który już pozna prawdę, to jednak wciąż będzie mu w stanie wybaczyć tego, co zrobił i jak zniszczył ich rodzinę. Do tego stopnia, że wieczorem w 1947 odcinku "M jak miłość" wspólnie z Basią (Karina Woźniak) będą pocieszały nie zdradzieckiego ojca, a właśnie pokrzywdzoną przez niego Marysię.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 12 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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