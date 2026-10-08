M jak miłość, odcinek 1947: Artur nagra Marysi rozpaczliwą wiadomość po odejściu. Przekona żonę, by dała mu szansę? - ZDJĘCIA

Marysia wciąż będzie unikać kontaktu z Arturem w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" minie już tydzień od wyprowadzki Artura, o którą Marysia poprosiła niewiernego męża tuż po ślubie Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg), gdzie obydwoje byli ich świadkami. I choć tuż przed nim Rogowska dowiedziała o kolejnej zdradzie Artura, to jednak nie chciała psuć młodym ich dnia i wyrzuciła Rogowskiego z rodzinnego domu Mostowiaków dopiero po wszystkim.

Ale w 1947 odcinku "M jak miłość" niewierny Artur nie da jej o sobie zapomnieć. Tyle tylko, że Marysia wciąż będzie unikała kontaktu ze zdradzieckim mężem. Jednak Rogowski tak łatwo się nie podda i postanowi nagrać na skrzynkę głosową żony rozpaczliwą wiadomość, licząc na to, że Rogowska w końcu kiedyś ją odsłucha. I faktycznie tak się stanie.

Rogowska w końcu odsłucha wiadomość od niewiernego męża w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" po wieczornej toalecie Marysia uda się do ich niedawnej sypiali, usiądzie na łóżku, po czym odsłucha wiadomość, nagraną na swoją skrzynkę. I nie zrezygnuje z tego nawet, gdy po drugiej stronie usłyszy głos Artura.

- Marysiu, ja wiem, że nie chcesz ze mną rozmawiać. Potrzebujesz czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Wyprowadziłem się, bo to prosiłaś. Ale ja chcę być przy tobie. Z tobą. Pójdziemy na terapię, jeśli tylko chcesz. I zgadzam się na wszystko. I zrobię wszystko, żeby naprawić swój błąd. No, zrobię wszystko. Absolutnie wszystko - zapewni ją mąż.

W tym momencie w 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia tylko się uśmiechnie, po czym pokusi się na jeden komentarz, który da Arturowi nadzieję.

- Zobaczymy - zapowie Marysia.

Marysia nie da zdradzieckiemu Rogowskiemu kolejnej szansy w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Ale w 1947 odcinku "M jak miłość" wcale nie na długo. Wszystko przez to, że rano Marysia będzie już pewna swojej decyzji, że jednak nie da Arturowi kolejnej szansy, co da jasno do zrozumienia Agnes (Amanda Mincewicz), a także Barbarze (Teresa Lipowska), która nawet sama wstawi się za zdradzieckim zięciem. I to tylko utwierdzi Rogowską w jej decyzji.

Tym bardziej, gdy jeszcze w 1947 odcinku "M jak miłość" skonfrontuje się z nią kochanka (Dominika Sakowicz) męża, a następnie sam Artur zjawi się w Grabinie osobiście. Jednak już nie będzie miał po co, bo Rogowska zdania nie zmieni!

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 12 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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