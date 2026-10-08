M jak miłość, odcinek 1947: Agnes okłamie Pawła po rozstaniu Rogowskich! Przejrzy ją na wylot - ZDJĘCIA

Niepokojący telefon Pawła w 1947 odcinku "M jak miłość" i kłamstwo Agnes

Nic już nie będzie jak dawniej w 1947 odcinku "M jak miłość", a dla Pawła stanie się jasne, że w domu w Grabinie wydarzyło się coś złego! Nie będzie miał kontaktu z Arturem, a podczas rozmów ze swoja matką wyczuje, że dzieje się z nią coś niepokojącego. Wreszcie Paweł poprosi o wyjaśnienia Agnes, która dopiero co pomoże mu znaleźć nową nianię dla syna Antosia (Mikołaj Jankowski). Małym Zduńskim zajmie się urocza starsza pani Helenka, która pokocha Antka jak własnego syna. I zadba nie tylko o niego, lecz także o Pawła.

Jeden problem Zduński będzie miał z głowy, lecz w 1947 odcinku "M jak miłość" nie da mu spokoju brak wieści od Marysi. Zapyta więc Agnes, co się dzieje z jego mamą i skąd tak nagła zmiana zachowania Marysi.

- A co ma się dziać? - Agnes uda, że nie wie, o czym on mówi.

- Dziwnie się zachowuje. Miała przyjechać do nas na majówkę, ale się wykręciła. Wczoraj chciałem z nią porozmawiać, to skończyła szybko rozmowę - wyjaśni Paweł.

- Wiesz, ona ma dużo na głowie. Jest przemęczona. Ale to pewnie tylko chwilowe... - okłamie Pawła córka Artura.

- Skoro tak mówisz... Nie przeszkadzam - zakończy rozmowę Zduński.

Po chwili w 1947 odcinku "M jak miłość" zwróci się do Antosia, że jadą do Grabiny, by sprawdzić, co tam naprawdę się dzieje. - Coś czuję, że rodzinka nam ściemnia. Nie tylko w sprawie babci...

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Marysia powie Pawłowi o rozstaniu z Arturem w 1947 odcinku "M jak miłość"

Przyjazd Pawła do Grabiny rozwieje wszelkie wątpliwości, bo w domu w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie panował wyjątkowo przygnębiający nastrój. Smutek na twarzy Marysi i łzy w jej oczach sprawią, że Zduński domyśli się, że chodzi o Artura. Przez myśl mu jednak nie przejdzie, że ojczym zdradził jego matką, że ma romans z młodziutką lekarką Joanną.

Wreszcie w 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia powie Pawłowi, że rozstała się z Arturem, a ich małżeństwo przechodzi kryzys. Słowem nie wspomni jednak o zdradzie Rogowskiego, wyrzuceniu go z domu. - Gdzie jest Artur? Bo nie mogę się do niego dodzwonić... Wyprowadził się?

- Tak. Mały kryzys... Zdarza się... A ty się tym nie przejmuj. Masz swoje sprawy... - zakończy Marysia.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Paweł rzuci się na Artura! Marysia nigdy mu nie wybaczy?