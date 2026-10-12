M jak miłość, odcinek 1947: Paweł zobaczy, jak okrutna Joanna wyżywa się na Marysi. Nalot kochanki Artura źle się skończy - ZDJĘCIA

Nagła wizyta bezczelnej Joanny u Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość"

Walka Joanny o Artura w 1947 odcinku "M jak miłość" przebierze wyjątkowo okrutną formę, bo teraz celem młodej lekarki będzie rywalka! Po tym jak Rogowski pożegna się z kochanką, kolejny raz wyzna jej miłość, ale uprzedzi, że nie może odejść od Marysi, Joanna uzna ją za największego wroga, którego musi się pozbyć. To dlatego kochanka Artura przeprowadzi nalot na Grabinę, zjawi się bez zapowiedzi przed domem Mostowiaków, żeby świadomie i boleśnie zranić Marysię.

Bezczelna i okrutna Joanna w 1947 odcinku "M jak miłość" wykrzyczy Marysi prosto w twarz, że Artur został z nią z litości, że teraz tylko ją kocha. Zażąda także, by pozwoliła Rogowskiemu odejść, bo mają już wspólne plany na przyszłość.

- Musisz coś zrozumieć. Ja i Artur… Mieliśmy wyjechać, wszystko było ustalone, ale Artur nagle zmienił zdanie, powiedział, że nie zostawi ciebie i rodziny. Artur tylko mnie kocha. Z tobą jest jedynie z litości. Proszę cię, pozwól mu odejść - kochanka Rogowskiego, którą cytuje światseriali.interia.pl, będzie gotowa na wszystko, żeby Marysia zniknęła z jego życia raz na zawsze.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1947: Podła Joanna wykrzyczy Marysi, co o niej myśli. Nie zniesie tego, że Artur ją zostawi - ZDJĘCIA

Paweł nie powstrzyma Joanny przed atakiem na Marysię w 1947 odcinku "M jak miłość"

Wrzaski Joanny w 1947 odcinku "M jak miłość" usłyszy Paweł, który tego dnia przyjedzie do Grabiny razem z synem Antosiem (Mikołaj Jankowski) i będzie zaniepokojony stanem Marysi. Zachowanie Joanny sprawi, że Zduński od razu domyśli się prawdy, że Artur znów zdradził jego matkę, że nawiązał romans z młodą lekarką, która teraz dręczy biedną Marysię.

- Mamo, co tu się dzieje? - zapyta Paweł.

- Nic. I zostaw nas, proszę - odpowie Marysia, lecz Zduński cały czas będzie stał na ganku i przysłuchiwał się temu, co będzie krzyczała Joanna. Z każdą chwilą będzie w nim narastał coraz większy gniew.

Po tym jak Joanna ze łzami w oczach wsiądzie do auta i odjedzie, Paweł w 1947 odcinku "M jak miłość" okłamie Marysię, że jedzie do apteki. Ale tak naprawdę ruszy do przychodni Rogowskiego.

Paweł w furii dopadnie Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"

Wściekły Paweł w 1947 odcinku "M jak miłość" dopadnie Artura w jego gabinecie. Nie zważając na to, że w ośrodku zdrowia będą pacjenci, chwyci Rogowskiego tak mocno, że rzuci go na szafkę z lekami.

- Ty draniu - krzyknie do ojczyma. I już będzie miał mu wymierzyć potężny cios w twarz, kiedy nagle do gabinetu wbiegnie Agnes (Amanda Mincewicz). To właśnie jej interwencja uratuje Artura przed pobiciem przez Pawła. Pawła.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1947: Paweł rzuci się na Artura, kiedy pozna prawdę o romansie ojczyma! Nawet Agnes go nie powstrzyma - ZDJĘCIA

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Paweł rzuci się na Artura! Marysia nigdy mu nie wybaczy?

18