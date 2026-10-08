M jak miłość, odcinek 1947: Agnes i Basia okażą solidarność z Marysią. Córki staną murem za zdradzoną Rogowską - ZDJĘCIA

Trudny czas Marysi w 1947 odcinku "M jak miłość"

W 1947 odcinku "M jak miłość" sytuacja w Grabinie mocno się skomplikuje. Artur wyprowadzi się z domu i zamieszka w hotelu, zostawiając Marysię z konsekwencjami swojej zdrady. Rogowska będzie próbowała zachować spokój i nie martwić bliskich. Jednak do czasu, bo po samej minie kobiety będzie się dało odczytać, że coś mocno nie gra. Basia dowie się, co naprawdę doprowadziło rodziców do kryzysu, gdy zobaczy matkę załamaną i smutną, wprost zapyta ją, czy Artur ją zdradził. Marysia nie będzie chciała wdawać się w szczegóły, ale córka bez trudu zrozumie odpowiedź. Basia nie będzie potrafiła zaakceptować tego, co zrobił ojciec. Dla niej Artur skrzywdził nie tylko żonę, ale również całą rodzinę.

Paweł, Agnes i Basia staną w obronie Marysi

Prawda o zdradzie szybko dotrze także do Pawła. Zduński przyjedzie do Grabiny i zobaczy, w jakim stanie znajduje się jego matka. Mało tego, pod domem Mostowiaków pojawi się Joanna (Dominika Sakowicz), która nie pogodzi się z decyzją Artura o zakończeniu romansu. Kochanka lekarza zacznie przekonywać Marysię, że powinna pozwolić mężowi odejść. Paweł usłyszy wystarczająco dużo, żeby zrozumieć, jak brutalnie kochanka ojczyma traktuje jego matkę i co się stało z ich małżeństwem. Zamiast wdawać się z nią w awanturę, podejdzie do Marysi, weźmie ją za rękę i zabierze do domu. Później Paweł pójdzie do przychodni i zaatakuje Artura. Agnes będzie musiała wkroczyć między nich, żeby nie doszło do poważniejszej bójki.

Po wszystkich wydarzeniach tego dnia Marysia będzie potrzebowała przede wszystkim spokoju. I właśnie wtedy pokaże się druga strona rodzinnego wsparcia. Szczególnie że niewierny mąż znów pojawi się pod domem. Późną porą zacznie przepraszać za nachodzenie Joanny, ale Marysia urwie temat.

- Marysiu, ja chcę być z tobą. Ja chcę wszystko naprawić, rozumiesz? Marysiu... Ja ciebie wybrałem - wyzna Artur, lecz Marysia nie będzie chciała tego słuchać. Trzaśnie mu drzwiami przed nosem!

I właśnie wtedy Basia i Agnes usiądą razem z nią pod kocem. Z ciepłym napojem okażą, że są z nią w trudnych chwilach. Nie będzie potrzebna kolejna wielka rozmowa ani przekonywanie Marysi, co powinna zrobić z małżeństwem. Sama obecność dziewczyn pokaże, że nie zamierzają zostawić jej z problemami. Obie będą chciały spędzić z nią czas, pocieszyć ją i dać jej poczucie, że mimo rozpadu związku z Arturem nadal ma przy sobie ludzi, na których może liczyć.

Agnes w trudnym położeniu po zdradzie Artura

Dla Agnes sytuacja będzie szczególnie trudna, bo Artur jest jej ojcem. Mimo to dziewczyna nie odsunie się od Marysi. Wręcz przeciwnie - zostanie przy niej i pokaże, że decyzje Rogowskiego nie zmieniają jej stosunku do kobiety, która od jakiegoś czasu jest dla niej rodziną. Basia również nie będzie miała wątpliwości, po czyjej stronie stoi. Po tym, jak zobaczy cierpienie matki, jeszcze mocniej odsunie się od ojca.